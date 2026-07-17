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Logor za decu Jastrebarsko vodile su rimokatoličke časne sestre "milosrdnice", a na čelu tog logora bila je časna sestra Barta Pulherija, rođaka Mila Budaka, osnivača ustaškog pokreta i visokopozicioniranim činovnikom NDH, koji je i autor zloglasnog hrvatskog plana za rešavanje srpskog pitanja: "Jednu trećinu ubiti, drugu proterati, a treću pokatoličiti".

Bestijalnosti sestre Pulherije, sestre Gracioze i drugih redovnica iz reda Svetog Vinka Paulskog najviše su se ogledale u surovom prebijanju dece tokom "verske nastave" koja je održavana u lokalnoj crkvi Svetog Paula.

Najstrašnija kazna zvala se "krampus"

Svi propusti u procesu "usvajanja verskih znanja" kažnjavani su brutalnim prebijanjem, a najstrašnija kazna zvala se "krampus". Među meštanima tog područja reč "krampus" značila je samog đavola.

Kazna "Krampus" izvođena je u ranim jutarnjim časovima. Deca su prvo zatvarana u podrumski prostor crkve, gde su satima boravila u potpunom mraku, uplašena, gladna i zbunjena. Taj mrak bio je uvertira za ono što sledi.

Foto: Arhiva, Printscreen Facebook

Potom bi u prostoriju ušao ustaški vojnik prerušen u "Krampusa", đavola, sa baterijskom lampom kojom je osvetljavao svoje iskeženo lice, i sa teškim gvozdenim lancem u ruci. Nasumično je udarao decu, zadajući im strahovite povrede.

Nakon ovih zverstava, mnoga deca su stradala na licu mesta, a ona koja su preživela vrlo često ostajala su trajno osakaćena.

Jednom prilikom, tokom kazne "krampus", jedna devojčica uspela je da uhvati svoje oko koje joj je palo u ruku nakon udarca gvozdenim lancem po glavi. Sestra Gracioza je tu devojčicu odvela u kuhinju i dala joj čaj sa rečima da će od tog čaja "večno zaspati".

Deca od 6 meseci do 14 godina

U logoru Jastrebarsko bila su deca od šest meseci do četrnaest godina. Većina je bila smeštena u dvorcu Erdodi i drvenim barakama koje su prvobitno bile namenjene italijanskim vojnim konjima.

Šezdesetogodišnja Barta, upravnica logora Jastrebarsko, posebno je bila ozloglašena po svojim zverstvima.

Ovu milosrdnu sestru istorija je zapamtila kao jednu od najjezivijih figura iz vremena NDH. Ona je obavljala dužnost u prihvatnom centru u Starom Jastrebarskom, gde se neskriveno angažovala na prevaspitavanju srpske dece u "ustašku mladež", kao i njihovo prekrštavanje u katoličku veru.

Bezbrojna su svedočenja o njenim direktnim kontaktima s ustaškim zločincima, ali i o ponašanju koje se teško može pripisati duševno zdravoj osobi.

Tatjana Kecman kao časna sestra Barta Pulherija u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Branimir Milovanović

- Bio sam prisutan kada je Barta pogledala u prostoriju punu mrtve dece. ‘Pa to je krasno. Podsećaju me na malog Isusa u Vitlejemskoj štalici’, rekla je - svedočio je Ivo Ložner, koji je bio zadužen za sahranjivanje preminule dece.

Zabeleženo je i da se sestra Pulherija naročito trudila da organizuje dočeke za ustaške funkcionere iz Zagreba, kada je priređivala raskošne gozbe.

KAKO SU USTAŠE UBIJALE SRPSKU DECU OD 3 DO 10 GODINA

Ustaški metod ubijanja dece od 3 do 10 godina izgledao je ovako: Pitali bi: „Deco, ko želi da vidi mamu i tatu?“ ili „Deco, ko hoće čokoladu?“. Deca bi se javljala: „Ja, ja, ja, ja!“ Onda bi ih sve poveli do jame i udarcem čekićem u glavu ubacivali u nju – ispričao je svojevremeno za „Politiku“ Gojko Rončević, koji je kao sedmogodišnjak tri meseca bio u Jastrebarskom. Pred njim je sestra Barta budakom ubila dvoje dece, pišu Novosti.

Svima je, svedoči Zorka Delić, takođe jedna od preživelih, sestra Barta govorila da su banditska deca i da ih treba pobiti. Deca su bila primoravana da pozdravljaju ustaškim pokličem „Za dom spremni!“, a oni koji to ne bi uradili bacani su u samicu i premlaćivani. Sestre su ih tukle šibama a onda na otvorene rane sipale sirće ili slanu vodu.

Uslovi u kojima su deca boravila bili su katastrofalni, a mnoge časne sestre, čuvarke logora, isticale su se u zlostavljanju, drastično kažnjavajući decu za svaki prestup. Pre užasne torture deca bi u logor stizala iznurena, bolesna i gotovo gola.

Ništa iole prihvatljivo nije bilo obezbeđeno za njihov smeštaj, nije bilo čak ni hrane. Deca su bolovala od najmanje jedne teške bolesti, a mnoga su imala istovremeno i više bolesti, dizenteriju, tifus, skorbut, upalu pluća, difteriju.

Zbog gladi, bolesti i načina "vaspitanja" dnevno je umiralo po nekoliko dečaka i devojčica. Mrtva deca sahranjivana su zajedno, po desetak njih, u mestu Jastrebarsko.

- Časne sestre su postupale veoma loše, tukle su nas i terale da pevamo ustaške pesme - prenela je zatočenica Gina Mirić.

U logore za decu stizale su velike količine hrane, lekova, odeće i obuće, ali Pulherija je sve to distribuirala tako da do same dece gotovo ništa nije dolazilo.

Nije krila svoj prezir prema srpskoj i pravoslavnoj deci, koje je smatrala potomcima „bandita i neprijatelja“. Njena hladnokrvnost prema smrti stotina mališana bila je u oštrom kontrastu sa brutalnošću kazni koje je lično sprovodila.

Barta Pulherija, kao svastika Mile Budaka, ustaškog ministra i ratnog zločinca, uspela je da na kraju rata pobegne iz zemlje.

Katolička crkva nikada nije sprovela istragu o njenoj ulozi u logoru, niti analizirala njenu odgovornost za hiljade ubijene dece. Sestra Pulherija umrla je 1981. godine u Austriji, neosuđena i zaboravljena od strane pravde.

Podsetimo, iako se glumom bavi od malih nogu, glumica Tatjana Kecman se posebno istakla u ulozi časne sestre u potresnom filmu "Dara iz Jasenovca".

Lik časne sestre koji je tumačila Tatjana Kecman zasnovan je na istorijskoj ličnosti, upravnici logora Barti Pulheriji, ozloglašenoj zbog svog odnosa prema deci koja su tamo bila zarobljena.

Kurir/ Otačastvo/ Espreso/ B92