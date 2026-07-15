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Bolest za koju se verovalo da pripada prošlosti ponovo je među nama. Morbile, ili male boginje, nekada gotovo iskorenjene zahvaljujući vakcinaciji, poslednjih godina beleže povratak na naše prostore.

Naime, u Bugarskoj je prijavljeno 446 zaraženih, od čega su većina deca, ali u Srbiji, čini se, ne postoji strah od zaražavanja

"Ne plašim se jer sam vakcinisan"

“Imam malo dete, od 8 godina. Mislim, nije baš malo, ali redovno sam je vakcinisala, po kalendaru vakcinacije, kako koja je vakcina išla, tako smo je vakcinisali, sve po redu”, odgovorila je jedna građanka

Sledeći učesnik ankete, jedan mladić, bio je jasan - “Ne plašim se zato što sam vakcinisan”, rekao je on, dok je jedna devojka u anketi istakla da “veruje u medicinu i nauku” i da “roditelji treba da vakcinišu decu”.

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“Da li se plašimo epidemije malih boginja? Pa plašim se. Posle one korone, svi se plašimo tako nečeg.

Nemanja preležao male boginje kao beba, komplikacije posle treće godine

Posledice malih boginja na svojoj koži je osetio i Nemanja Ljutić koji se zarazio sa šest meseci, u uzrastu koji je nedovoljan za MMR vakcinu.

U početku je delovalo da se potpuno oporavio. Međutim, virus je ostao u njegovom mozgu i tri godine kasnije izazvao je teške zdravstvene komplikacije.

- Simptomi su išli, nikom nije bilo jasno zbog čega Nemanja ne može odjednom da stoji, ne može da hoda. Vrlo brzo posle toga ne može više ni da sedi. Kad je sve funkcije izgubio, mi smo tada već bili na Institutu za majku i dete, na dijagnostici. Ovu analizu koju smo dobili kao potvrdnu smo najduže čekali, i kad je stigla ta potvrda sa infektivne klinike, Nemanja je tada već sve funkcije izgubio – ispričala je dečakova majka Anastasija Ljutić.

Dovoljno je da se samo jedno dete u vrtiću zarazi da plane epidemija

Period inkubacije kod malih boginja traje do 14 dana. Prepoznaje se po osipu po koži, temperaturi, jakom kašlju i crvenim i sluznim očima. A kada je reč o pojavi malih boginja u Srbiji, stručnjaci kažu da za sada nema razloga za brigu, a vakcinu navode kao najefikasniju zaštitu.

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- Vakcina sprečava ovu bolest i zbog toga je to jako važno i kod nas i u Evropi, i to je najbolji način sticanja imuniteta. Male boginje su jedna bolest koja spada u najzaraznije infektivne bolesti. Taj naziv “male boginje” može malo da zavara. Ako su male, deluje da nisu opasne, pa se još javljaju kod male dece. Međutim, morbile mogu da budu jako, jako opasne. Stepen zaraznosti, kontaminiranosti je jako veliki. Znači, dovoljno je da samo jedno dete u vrtiću ili u kolektivu, u školi i veliki procenat dece u čitavom okruženju će se zaraziti. Ne samo deca, nego će dobiti i ljudi sredovečni, a čak i bake i deke - ocenio je pedijatar Saša Milićević.

Iako je broj obolelih u Srbiji od početka godine mali, dovoljan je samo jedan slučaj da se virus proširi među nevakcinisanim osobama. A da bi se to sprečilo, potrebno je da bar 95 odsto osoba ima imunitet na male boginje.