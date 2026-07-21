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Dok hiljade turista uživaju na grčkim plažama, lopovi koriste gužve i trenutke nepažnje. Grčka policija saopštila je da je uhapsila dvojicu osumnjičenih za više obijanja vozila na popularnim turističkim lokacijama.

Uhapšeni osumnjičeni za seriju obijanja automobila

Kako je objavio portal Grčka info, Grčka policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih da su u periodu od 26. juna do 14. jula obijali parkirane automobile u priobalnim mestima na Halkidikiju i u okolini Soluna.

Prema navodima policije, izvršili su ukupno osam provala u vozila. Na Halkidikiju je zabeleženo šest obijanja, pri čemu su ukrali oko 2.000 evra u gotovini, kao i predmete čija ukupna vrednost prelazi 11.600 evra. U još dve provale u okolini Soluna iz jednog vozila odneli su 250 evra i lične stvari.

Podneta krivična prijava

Protiv osumnjičenih je podneta krivična prijava, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li su povezani i sa drugim sličnim krađama.

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Savet turistima

- Ne ostavljajte novac, pasoše, torbe, mobilne telefone i druge vredne stvari u parkiranom automobilu, čak ni na kratko. Lopovi često obilaze parkinge u blizini plaža i koriste trenutak nepažnje - navodi "Grčka info".

Lopovi se uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe. Prema iskustvima turista i policijskim informacijama, obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

kradja automobila lopov
Foto: Shutterstock

Najčešći scenariji su:

• razbijanje manjeg bočnog stakla

• obijanje brave

• nenasilno otključavanje vozila

• krađa stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži

Posebno su na meti automobili stranih tablica puni kofera i stvari, naročito prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak.

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Najvažnije pravilo - ne ostavljajte vredne stvari u automobilu

Čak ni kada izlazite "na pet minuta".

Ne ostavljajte na vidnom mestu:

• novac

• novčanike

• telefone

• tablete i laptope

• foto-aparate i dronove

• pasoše i dokumenta

• torbe

• ključeve

• parfeme

• naočare

Mnogi turisti misle da lopov neće razbiti staklo zbog sitnice. Međutim, dovoljne su čak i obične naočare ili prazna ženska tašna da neko pomisli da u vozilu ima nešto vredno.

Čak i ako ništa ne ukradu, šteta zbog razbijenog stakla ili obijene brave može biti velika i vrlo neprijatna tokom letovanja.

Kurir/ Grčka info

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