Slušaj vest

Grčke vlasti pojačale su kontrole na plažama tokom letnje sezone, a turiste sada nadgledaju ne samo policija i obalska straža, već i savremene tehnologije poput dronova i satelitskih snimaka. Cilj je, kako navode nadležni, uvođenje većeg reda i sprečavanje situacija koje mogu ugroziti bezbednost ljudi i životnu sredinu, dok kazne za prekršaje mogu dostići i neverovatnih 200.000 evra.

Koji su to najčešći prekršaji, ali i koliko ih naši turisti prave, pa ih putovanje košta i duplo više, za emisiju "Redakcija", otkrio je Aleksandar Seničić - YUTA.

- Za početak, važno je da ne plašimo ljude, kazne o kojima se govori u medijima jesu na snazi, ali trenutno nema velikog broja naših građana koji su ih platili po tom osnovu. Juče sam proveravao informacije iz različitih delova Grčke i nismo uspeli da pronađemo skoro nijedan takav slučaj.

Dronovi se ne koriste samo za kontrolu ponašanja turista na plažama, već pre svega zbog primene grčkih zakona prema kojima polovina plaže mora da ostane slobodna za korišćenje građana, dok druga polovina može biti ustupljena kafićima i restoranima. Upravo zbog kršenja tih pravila ugostiteljima prete kazne koje prelaze 50.000 evra - rekao je Seničić.

Aleksandar Seničić - YUTA Foto: Kurir Televizija

Najviše problema zbog nepažnje vozača

Istakao je da turisti najčešće dolaze u situacije da plate kazne zbog nepoštovanja pravila, posebno tokom vožnje i parkiranja.

- Kada je reč o turistima, najčešći problemi su ipak saobraćajni prekršaji i nepropisno parkiranje. Ljudi često ne obraćaju pažnju na znakove i upozorenja, pa dobijaju kazne. Ove godine je pojačana kontrola na grčkim putevima, posebno u mestima gde boravi veliki broj turista, a mnogi građani su se iznenadili visinom kazni, koje su znatno veće nego u Srbiji. Ali ponovićemo najvažnije - ukoliko poštujete zakon, kaznu nećete ni dobiti - napomenuo je.

Dalje, Seničić je apelovao na turiste da obrate pažnju na pravila ponašanja na grčkim plažama kako bi izbegli neprijatnosti i kazne.

- Važno je pomenuti i ponašanje na plažama, koje mora biti u skladu sa pravilima. Kada je reč o kaznama za korišćenje dasaka za veslanje, odnosno SUP-ova bez odgovarajuće opreme, nismo pronašli podatke da je neko od srpskih turista imao takav problem. Na društvenim mrežama često se navodi da Srbi najčešće dobijaju kazne zbog roštiljanja na plaži, što je i tačno, jer je roštiljanje na plažama zabranjeno i to je jasno naznačeno na tablama koje se nalaze na ulazima.

Takođe, bilo je slučajeva da su ljudi dovodili kućne ljubimce na plaže tokom sezone, iako je to na mnogim mestima zabranjeno. Potrebno je samo da pratimo pravila i obratimo pažnju na obaveštenja. Ako se ponašamo suprotno propisima, logično je da ćemo snositi posledice - naveo je Seničić.

Foto: TOO Bela Crkva

Budući da je sezona putovanja u punom jeku, pomenuo je i aplikaciju "Travelina". Kako ona funkcioniše i koje destinacije su trenutno najtraženije, objasnio je za emisiju "Redakcij" na Kurir televiziji.

- Aplikacija "Travelina" dostupna je na svim servisima za preuzimanje aplikacija i veoma smo zadovoljni odzivom korisnika. Trenutno je koristi više od 8.000 ljudi. Na jednom mestu mogu da pronađu veliki broj ponuda turističkih agencija, ali i da pošalju zahtev većem broju agencija i dobiju ponude u roku od 24 sata.

Uveli smo i mogućnost kupovine avio-karata direktno preko aplikacije. Najveće interesovanje i dalje je za Grčku, posebno za apartmanski smeštaj, a zatim slede Turska, Egipat i Crna Gora. Cilj je da putnici sve što im je potrebno za organizaciju putovanja pronađu na jednom mestu.

03:08 KAZNE DO 200.000 EVRA U GRČKOJ? Aleksandar Seničić otkriva šta je od ovoga mit, a zbog čega Srbi stvarno plaćaju paprene kazne! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs