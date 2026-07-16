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Telo nastradalog muškarca poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Iako se još čeka zvaničan nalaz, lekari podsećaju da smrt nakon uboda osa, pčela ili stršljena najčešće nastaje usled teške alergijske reakcije – anafilaktičkog šoka. Reč je o stanju koje može da se razvije munjevitom brzinom i za svega nekoliko minuta ugrozi život ukoliko se ne pruži hitna medicinska pomoć.

Stručnjaci upozoravaju da svako ko nakon uboda primeti otok jezika ili grla, otežano disanje, gušenje, vrtoglavicu ili gubitak svesti mora bez odlaganja da pozove Hitnu pomoć, jer pravovremena reakcija može biti presudna.

Ovo je, podsetimo, drugi ovakav slučaj na teritoriji Beograda za veoma kratko vreme. Kako je Kurir ranije pisao, M. S. (71) preminuo je 2. jula u Ripnju nakon što ga je na porodičnom imanju napao roj osa ili pčela.

Tokom leta lekari imaju pune ruke posla

Tokom leta lekari imaju pune ruke posla zbog uboda insekata Foto: Lukas Jonaitis / Alamy / Alamy / Profimedia

Sa dolaskom visokih temperatura raste i broj ljudi koji završavaju u ambulantama zbog uboda osa, pčela, stršljena i drugih insekata. Većina uboda prođe bez ozbiljnijih posledica, ali kod osoba koje su alergične i samo jedan ubod može da izazove dramatičnu reakciju opasnu po život.

Koliko situacija može da bude ozbiljna, za Kurir je ranije ispričala D. K. (50) iz Jablaničkog okruga, koja je pre nekoliko godina jedva preživela ubod stršljena.

Jedva preživela ubod stršljena

- Bilo je leto i velike vrućine. Otvorila sam prozor da rashladim sobu, a stršljen je verovatno tada ušao i sakrio se u posteljinu. Kada sam legla, osetila sam strašan ubod ispod dojke. Delovalo je kao da mi je neko zabio iglu u telo. Posle nekoliko sekundi krenula je jaka alergijska reakcija. Osulo me je po celom telu, a zatim sam počela da se gušim - ispričala je ona.

Kako kaže, jedva je uspela da dozove supruga, koji ju je odmah odvezao kod lekara.

- Mislila sam da umirem. Imala sam osećaj da ne mogu da udahnem. Lekari su odmah reagovali, dali mi infuziju i injekcije. Tek posle 45 minuta počela sam da dolazim sebi. Do tada nisam ni verovala da od uboda insekta može da se izgubi život - rekla je.

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Nažalost, tu nije bio kraj neprijatnim iskustvima.

Gnezdo u poštanskom sandučetu

Godinu dana kasnije njenu ćerku ubola je pčela u vrat, nakon što je otvorila poštansko sanduče u kojem je bilo gnezdo pčela.

- Nismo ni znali da su napravile gnezdo. Čim je uzela poštu, pčele su izletele i jedna ju je ubola pravo u vrat. I ona je alergična i odmah je počela da se guši. Srećom, u komšiluku je bila doktorka koja joj je odmah dala terapiju i spasla je - ispričala je sagovornica.

Pre samo dve nedelje, dodaje, njenog dvadesettrogodišnjeg sina napale su ose.

- Ubole su ga u nogu, a tri ose su ga ubole i u usta. Na sreću nije alergičan, ali je imao ogroman otok donje usne koji se povukao tek posle dva dana - kaže ona.

Lekari zato apeluju na građane da ubode osa, pčela i stršljena nikada ne shvataju olako. Kod osoba koje imaju alergiju svaki naredni ubod može izazvati još burniju reakciju, a u pojedinim slučajevima borba za život meri se minutima.

Fatalni ubod u grlo i vrat

Posebno su opasni ubodi na predelu grla i vrata jer oteklina može uzrokovati otežano disanje ili čak gušenje, zbog čega je ozleđenu osobu potrebno odmah odvesti u hitnu. Ubodi otrovnih insekata poput stršljena posebno su opasni za osobe sklone alergijskim reakcijama. One mogu pasti u anafilaktički šok.

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U tom slučaju treba odmah pozvati Hitnu pomoć kako bi se sprovela antišok terapija. Tu terapiju mogu izvesti samo profesionalci koji praćenjem simptoma određuju doze adrenalina, antihistaminika i kortikosteroida, kako bi neutralizovali alergijsku reakciju.

U slučaju da je čovek u smrtnoj opasnosti, a u tom trenutku nema doktora koji bi mu pomogao, alergijska reakcija se može ublažiti injekcijom adrenalina koja je unapred pripremljena. Zato, ako ste izloženi opasnosti od ugriza stršljena, a posebno ako ste alergični na ugriz insekata, potrebno je da imate jednu takvu injekciju i tablete antihistaminika za svaki slučaj, a za sve to se pre svega posavetujte sa doktorom.

Obavezno se javiti lekaru

U slučaju da nema alergijske reakcije, već je u pitanju samo običan otok, mesto uboda treba tretirati hladnim oblozgama.