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Oko 40 odsto žena ima problem sa svekrvom, a čak 15 odsto njih smatra da je krivac za razvod braka. Najčešći gresi svekrva su kritikovanje i mešanje u brak.

Nesuglasice u porodici nisu retkost, posebno kada se sudare različite generacije i njihova očekivanja o tome kako bi brak trebalo da izgleda.

Priča jedne žene poslednjih dana deli se na društvenim mrežama. Ona je pisala o situaciji kada je njena svekrva nenajavljeno ušla u njihov dom i kritikovala način na koji ona i suprug dele obaveze.

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Došla je nenajavljena

- Moja svekrva je ušla u našu kuću bez ikakvog upozorenja i očigledno je očekivala da će zateći brak kao iz 1950-ih. Moj muž i ja oboje radimo puno radno vreme, pa smo, kada smo se vratili kući iscrpljeni, podelili večernje obaveze kao i uvek. On je počeo pripremati večeru, dok sam ja pospremala i vraćala kuću u red. Manje od deset minuta kasnije, njegova majka je ušla koristeći rezervni ključ koji još uvek ima - navodi se u ovoj objavi čiji autor nije poznat.

Svekrva je ignorisala sve što je ona radila i odmah se usmerila na sina koji je bio kod šporeta.

"Zar te nije sramota"

- Onda me je pogledala i rekla: "Zar te nije sramota? On radi ceo dan i još mora doći kući i sam sebi kuvati?" Bila sam spremna da odgovorim, ali je moj muž ugasio šporet i reagovao pre nego što sam ja stigla. Rekao je: "Mama, nisam dete. Oboje radimo, oboje živimo ovde i oboje brinemo o ovom domu. Ja kuvam zato što ona čisti." Zatim je dodao: "I nemaš pravo ulaziti u našu kuću kad god poželiš samo da bi kritikovala moju ženu." - stoji u objavi.

Svekrva je pokušala da prekine sina, ali je on nastavio.

"Otišla je bez reči"

- "Ako svaki tvoj dolazak mora biti praćen komentarima o našem braku, onda prestani dolaziti nenajavljeno." U sobi je nastala potpuna tišina. Uzela je svoju torbu i otišla bez reči - navodi se.

Mnogi korisnici pohvalili su potez ovog čoveka.

- Svaka mu čast, retko koji muškarac bi tako postupio - navodi se u jednom od komentara.