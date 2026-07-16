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Tokom protekle noći i danas u leskovačku Opštu bolnicu primljeno je 15 pacijenata zbog sumnje na trovanje salmonelom.

Petoro dece zbrinuto je na Odeljenju pedijatrije, dok je deset mladih osoba hospitalizovano na Odeljenju infektologije.

Prema informacijama iz bolnice, svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja.

Ana Mojsić Stanković, Načelnica odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac rekla je za RTS da je bilo desetak prijema uzrasta od 14 do 24 godine, dok je petoro mlađih od 14 primljeno na pedijatriju.

“Svi su sa primljeni sa istim simptomima – visokom temperaturom, jakim bolom u trbuhu, povraćanjem i čestim prolivima.”

Kako je navela, salmonela je izolovana na uzorku jednog deteta a za ostale se još čekaju rezultati.

U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još desetak Leskovčana. Prema dosadašnjim saznanjima, većina obolelih konzumirala je testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca.

Nadležna inspekcija je tokom prepodneva obavila vanredni inspekcijski nadzor, uzorkovala hranu u tom ugostiteljskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu.