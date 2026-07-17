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Prava priča o poštenju stiže iz grčkog letovališta Polihrono. Nišlijka je pronašla novčanik turista iz Severne Makedonije, u kojem su bili svi dokumenti i veća suma novca, a zatim je trčala za njima kako bi im ga vratila.

Ovaj njen potez pokazao je da humanost i poštenje nemaju granice.

Zaboravili novčanik u restoranu

- Želim da se zahvalim jednoj gospođi, ime joj ne znam, ali samo znam da je bila iz Niša. Iz Makedonije sam i trenutno smo na godišnjem odmoru u Polihornu. Sinoć je moj muž ostavio nesvesno novčanik na stolu gde smo jeli, sa svim dokumentima, sa puno novca - napisala je jedna turistkinja iz Severne Makedonije u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Kako je navela, drama se brzo i srećno završila.

"Nema novčanika"

- Nesvesno smo krenuli, ja nisam primetila, a on je u jednom trenutku rekao: "Nema novčanika". Krenuli smo ka tom mestu, a gospođa iz Srbije je već potrčala do nas da nam vrati novčanik - navela je ona.

Zahvalna joj je, kako kaže, do neba.

"Hvala ti od srca"

- U mom životu ovako poštenog čoveka još nisam srela. Ako čitas draga gospođo iz Niša, hvala ti od srca. Moj muž je novčano počastio gospođu i na njeno odbijanje insistirali smo da uzme mali znak zahvalnosti. Sve u svemu, dobro smo prošli zahvaljujući njenom poštenju - zaključila je ona.

Potez Nišlijke oduševio je brojne korisnike ove Fejsbuk grupe.

- Bravo! Divan gest koji vraća veru u ljude. Veliko bravo za divnu gospođu iz Niša - napisao je jedan korisnik u komentarima.