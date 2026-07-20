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Dušan Vlajković nekadašnji vozač Centralnog komiteta otkrio je kako je zaista likvidiran Draža Mihailović.

"Partija je naredila da Draža mora da bude ubijen. Prvo je bio plan da bude javno obešen na Slaviji ali se od toga odustalo. Naređeno je takođe da iza Draže ne smeju da ostanu nikakvi tragovi. Ceo slučaj je preuzeo na sebe Slobodan Penezić Krcun. Krcun je bio opasan čovek. Za one koji ne znaju bio je između ostalog šef OZN-e. Krcun je napravio veliki trik - organizovao je streljanje jednog Kalabićevog čoveka koji je dosta ličio na Dražu Mihailovića", ispričao je Vlajković i dodao:

"U tu rupu je bačeno Dražino telo"

"Ali ni taj čovek nije streljan na Adi Ciganliji već 6-7 kilometara od Ostružnice. Draža je posle tri dana nakon tog streljanja ubijen. Krcun je naime negde iza Avale iskopao jedno mesto koje se zove sodara. To je zapravo rupa u koju se sipa dva bureta sode. U tu rupu je bačeno Dražino telo. Posle dve nedelje na tom mestu je bio samo mulj. Onda su i to polili kanisterom benzina i zapalili."

Foto: Printscreen YouTube

Vlajković kaže da je prvobitno bilo zamišljeno da Draža bude živ zaklan na Avali.

"Krcun ga je angažovao da ubije Dražu"

"Tamo ga je čekao Krcunov čovek. Taj čovek, koji je trebalo da bude Dražin dželat je bio iz okoline Stragara kome su četnici sve pobili. Krcun ga je angažovao da ubije Dražu. Ovaj se toliko oduševio da je skočio i poljubio Krcuna", ispričao je Vlajković i dodao:

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"Krenu oni za Avalu ali u jednom momentu na kamionu pukne guma. Dok su oni popravljali Krcun je tražio da otvore deo gde je Draža sedeo u lancima između dva vojnika. Pitao ga je zašto su njegovi četnici klali Srbe. Draža je ćutao. Krcun ga je potom udario drškom od pištolja po glavi.

Draža Mihailović Foto: printscreen/youtube/Pogledi Kragujevac

- Čuješ li šta te pitam?

- To nije istina. To ste vi izmislili komunisti. Vi i vaš Tito majku vam komunističku, rekao je Draža.

Josip Broz Tito Foto: Profimedia

"Ceo šaržer je ispalio u njega"

I pljune Krcuna. To mi je sve Minić pričao (Miloš Minić, nekadašnji ministar inostranih poslova SFRJ, kojije u javnosti ostao upamćen po 'Beogradskom procesu' protiv Draže Mihailovića, gde je bio glavni tužilac). Krcun kako je držao pištolj ceo šaržer je ispalio u njega. Kada su doveli Dražu na Avalu onom čoveku koji je čekao da ga zakolje, dozvolili su da mu mrtvom odseče glavu. Telo je zatim bačeno u jamu. Ali ne i glava. Tu glavu su te noći stavili u jednu belu limenu kutiju i zakopali je na Topčideru u kasarni. To je znao samo Minić, Leka i Krcun", ispričao je Vlajković.

Kaže kako je glava iskopana 1965. godine po Minićevom naređenju i premeštena. Ponovo je zakopana na planini Javor. Ona je tamo bila do 1994.

"Jedne večeri te 1994. godine Minić je pozvao Grozdana Đukanovića i mene na večeru u Klub poslanika u Tolstojevoj. Rekao nam je da Krcun i on do kraja nisu izvršili partijski zadatak i da je sada na nama trojici da to učine. Rekao je da je sve spremno da se glava otkopa i spali u železari Smederevo. Otišli smo tamo jedne subote u toku noći. Kopao sam na više lokacija bez uspeha, ali sam onda uspeo ašovom da je pronađem. Kutiju sa glavom stavili smo u džak i krenuli nazad. Ujutru smo u 5 bili u Smederevu. Jedan radnik je uzeo tu kutiju od mene, popeo se na peć i ubacio je unutra. I tako se sve završilo", ispričao je Vlajković.

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