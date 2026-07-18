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Hrvatska policija podnela je krivičnu prijavu protiv 38-godišnje državljanke Srbije zbog sumnje da je ukrala suncobran i tri ležaljke iz dvorišta jedne kuće u mestu Sveti Petar.

Ušla u tuđe dvorište

Kako je saopštila Policijska uprava Biograda, žena je 12. jula oko 14 časova ušla u dvorište objekta u vlasništvu 59-godišnjeg muškarca i odnela predmete koji su se tamo nalazili. Nakon sprovedene istrage, policija ju je pronašla i uhapsila 15. jula na području Sukošana.

Ukradeni predmeti pronađeni su tokom policijskog postupanja i biće vraćeni vlasniku.

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Podneta krivična prijava

Protiv osumnjičene je podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Zadru zbog sumnje da je počinila krađu. Pored krivičnog postupka, hrvatske vlasti donele su joj i rešenje o proterivanju sa teritorije Evropskog ekonomskog prostora.

Uz zabranu ulaska i boravka u zemljama EGP-a u trajanju od godinu dana, žena je kažnjena i prekršajno jer nije u predviđenom roku prijavila svoj kratkotrajni boravak u Hrvatskoj.

Kurir/ Espreso / index

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