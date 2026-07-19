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Toplotni talas polako popušta, ali predah od vrućina donosi i nestabilnije vreme. Meteorolozi upozoravaju da se danas lokalno očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde i nepogode sa gradom i jakim vetrom, dok će narednih dana temperature biti u padu.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije idzao je upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode za 19. i 21. jul.

Upozorenje na grmljavinske nepogode

- Pljuskovi i grmljavine očekuju se u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom - navodi RHMZ.

Danas se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

- Pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije - saopštio je RHMZ.

Meteo alarm 19. jul Foto: Printscreen RHMZ

Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak na jugozapadu i jugu zemlje.

- Maksimalna temperatura u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 stepeni, samo će u ponedeljak i utorak na jugu i istoku biti toplije do 32 stepena - navodi RHMZ.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez.

Osveženje i pad temperature

Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je za emisiju "Puls Srbije" da se danas prvi pljuskovi sa grmljavinom očekuju u Vojvodini. Kako je upozorio, moguće su lokalne nepogode u narednim danima, dok se očekuje osveženje i pad temperatura.

Slobodan Sovilj - meteorolog Foto: Kurir Televizija

"Važno da građani prate upozorenja"

- Na snazi ostaje rizik od grmljavinskih nepogoda praćenih gradom i olujnim vetrom. Prema trenutnim prognozama, nepogode se očekuju u nedelju uveče u Vojvodini i centralnim krajevima, a u utorak popodne i uveče na jugu i u centralnoj Srbiji. Zato je važno da građani narednih dana redovno prate upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer će se ona ažurirati iz sata u sat. Dobra vest je da se naredne sedmice očekuje kraj toplotnog talasa, uz temperature od oko 26 do 27 stepeni - kaže on.

Kada je reč o padavinama, da li postoje naznake da bi moglo doći do poplava ili ozbiljnijih vremenskih nepogoda, meteorolog je odgovorio:

- Ne očekujemo rasprostranjene nepogode tog tipa. Reč je o lokalnim procesima koji mogu da zahvate jedan grad ili čak samo deo opštine i izazovu kratkotrajne intenzivne pljuskove, grad i jak ili olujni vetar.

Upravo zbog njihove lokalizovanosti nije moguće nekoliko dana unapred precizno odrediti gde će se javiti, već se njihovo formiranje i kretanje prate u realnom vremenu pomoću radarskih i satelitskih snimaka. Zato su neprekidno dežurstvo i monitoring RHMZ-a od ključnog značaja.