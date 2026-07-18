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Grčko more je jedno od najlepših na svetu, ali kao i svako more ima svoju snagu i pravila. Nekada nas očara svojim izgledom, a nekada nam pošalje znak da treba biti oprezan.

Na nekim plažama treba biti dodatno oprezan, administratori Fejsbuk grupe "Halkidiki smeštaj i Solunska regija" objavili su post o kvadratnim talasima, RIP strujama i opasnim situacijama na plažama. Objavu prenosimo u celosti.

KVADRATNI TALASI – kada more izgleda kao šahovska tabla

Kvadratni talasi nastaju kada se dva različita sistema talasa ukrste – na primer, talasi koje donosi vetar i talasi koji dolaze iz udaljenih područja mora. Tada se na površini stvaraju pravilni oblici poput mreže ili kvadrata. Izgledaju neverovatno, ali su znak da se more "sudara" iz više pravaca i da može biti nestabilno.

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Ako ih primetite:

- nemojte ulaziti u vodu, zbog fotografije, nikako

- budite posebno oprezni sa decom i slabijim plivačima, čak i dobri plivači trebalo bi da budu oprezni

- ne izlazite čamcem ili daskom ako niste sigurni u uslove

- posmatrajte more sa bezbedne udaljenosti.

Foto: Shutterstock

RIP STRUJE – nevidljiva sila koja može odvući od obale

RIP struja je jaka, uska morska struja koja vodi od obale prema otvorenom moru. Nastaje kada voda koja dolazi talasima prema plaži mora da se vrati nazad i pronađe svoj "kanal".

Najčešće se pojavljuje između peščanih sprudova, na mestima gde se talasi prekidaju,

tamo gde voda izgleda mirnije od okoline, na mestima sa promenom boje mora. Najveća greška je pokušati da plivate direktno prema obali protiv struje.

Ako vas uhvati RIP struja:

- ostanite mirni

- ne trošite snagu boreći se pravo protiv nje

- plutajte ako možete

- plivajte paralelno sa obalom dok ne izađete iz njenog pravca

- zatim krenite ka obali.

Foto: Printscreen Facebook

Gde u Grčkoj obratiti posebnu pažnju?

Ne znači da su ove plaže stalno opasne, već da u određenim vremenskim uslovima traže dodatni oprez.

Sitonija – Halkidiki - Jedan od primera je gradska plaža u Sartiju. Prelepa je i duga, ali je direktno okrenuta prema otvorenom Egejskom moru. Kada duva jak severni vetar (meltemi) ili kada se more podigne, talasi mogu biti jaki! Dešavaju se RIP struje. Tog dana nemojte da se kupate tu, već prošetajte malo ka novijem delu i pronadjite neku uvalu.

Šta znače boje zastava na plaži Foto: Shutterstock

Dodatni oprez uvek važi za:

- duge otvorene plaže bez zaštite uvale,

- mesta gde se brzo prelazi u dubinu,

- divlje plaže bez spasilaca.

Grčka ostrva

Posebno obratiti pažnju na plaže koje nisu u uvalama, već su direktno okrenute ka otvorenom moru! Takve plaže mogu imati jače talase, nagle promene uslova, povratne struje.

Veću pažnju treba imati na mnogim otvorenim obalama ostrva kao što su: Paros i Naksos – zbog jakih vetrova, Krit – na velikim otvorenim plažama, Rodos – posebno na vetrovitim obalama, Mikonos – kada vetar pojača.

I na Jonskom moru, posebno na otvorenim zapadnim obalama ostrva poput Lefkade i Zakintosa, more se može brzo promeniti kada se promeni vreme.

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Kako prepoznati da more nije za opušteno kupanje?

Obratite pažnju na:

- tamniju liniju vode koja se kreće ka pučini,

- deo mora gde nema talasa između područja gde se talasi lome,

- penu ili tragove koji odlaze od obale,

- naglu promenu vetra,

- situaciju kada lokalci izlaze iz vode.

Gledajte boju zastavice na organizovanoj plaži ako je crvena, nikako ne ulazite!

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