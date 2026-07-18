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Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i jakim vetrom pogodilo je danas popodne Kokin Brod kod Nove Varoši, Zlatibor, a zahvatilo je i opštinu Arilje. Kako se ističe u najnovijoj najavi RHMZ, objavljenoj nakon 19 časova, padavinska zona ima večeras tendenciju premeštanja na istok, ka Šumadiji i Pomoravlju.

Jaka konvektivna oblačnost u narednih sat vremena će na području Šumadije, Aranđelovac sa okolinom, usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, pojavom grada i jakim i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Tendencija daljeg premeštanja je na istok, navodi RHMZ.

Jako nevreme pogodilo Guču, veliko drvo palo na kuću

Nevreme praćeno jakom kišom i olujnim vetrom pogodilo je večeras lučansko naselje Guču.

Usled silovitog vetra došlo je do kidanja grana drveća u crkvenoj porti u samom centru ali i do lomljenja velikog stabla lipe koje je palo na stambeni objekat u susednom dvorištu.

Jako nevreme pogodilo okolinu Nove Varoši, grad naneo štetu

Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, jakim vetrom i gradom zahvatilo je danas okolinu Nove Varoši. Najviše su pogođeni potez od Kokinog Broda do Borove Glave, gde je nevreme trajalo oko 20 minuta.

Grad je naneo materijalnu štetu, a oštećen je i veći broj automobila koji su se u tom trenutku zatekli na putu. Zbog nanosa na kolovozu i polomljenih grana, saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno.

Prema prvim informacijama, nevreme je pričinilo štetu i na poljoprivrednim usevima.

Kokino brdo

Zlatibor

Niš

Užice, Čajetina

1/4 Vidi galeriju Nevreme pogodilo Zlatibor i Užice: Grad, oluja i poplavljene ulice Foto: Kurir/Z.G

Kokin Brod

Usled udara vetra, drvo i veće grane obrušili su se na kolovoz, zbog čega se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano. Vozačima se savetuje da smanje brzinu i budu posebno oprezni zbog mokrog puta, smanjene vidljivosti i prepreka na kolovozu.

Foto: RINA

Na području Beograda takođe se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom

"Padavinska zona sa područja zapadne, jugozapadne i južne Srbije u večernjim satima ima tendenciju daljeg premeštanja na istok, ka Šumadiji, Pomoravlju i jugoistoku zemlje", ističe se u najavi RHMZ objavljenoj nakon 19 časova i dodaje da se lokalno očekuju izraženiji pljuskovi sa grmljavinom i jakim vetrom u zoni pljuskova.

"Na području Beograda takođe se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će posebno u južnim delovima grada biti izraženiji".

RHMZ: Intenzivni pljuskovi sa grmljavinom

Kako se ističe u najnovijoj najavi RHMZ, koja je objavljena u 18 časova i 20 minuta, i u naredna dva sata očekuju se intenzivni pljuskovi sa grmljavinom .

"I u narednih sat do dva na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, kao i na području KiM, očekuju se intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i jakog i olujnog vetra, sa tendencijom daljeg premeštanja na istok", navodi se u najavI Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ-a).

Kako se dalje ističe, na području zapadne Srbije tokom večeri biće takođe oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Nevreme u Arilju: Nebo je nešto pre pet sati postalo crno

Nevreme praćeno jakom kišom oko 17 časova pogodilo je opštinu Arilje.

- Vreme je počelo oko podne da se menja a nebo je nešto pre pet sati postalo crno. Oko 5 i 20 je počela jaka kiša, očekivali smo grad ali ga nije bilo. Kiša se polako smirila ali i dalje pada - rekao je za Tanjug meštanin Marko Brkić.

Prema njegovim rečima moglo se čuti da je dejstvovala i protivgradna odbrana što je i sprečilo da grad padne na sam centar Arilja i njegovu okolinu. Za sada nema informacija o šteti izazvanoj ovim nevremenom.