APOKALIPTIČNI PRIZORI NEVREMENA U SRBIJI, OPUSTOŠILO JOŠ JEDNO MESTO! Tukao i grad, saobraćaj u kolapsu - auta se JEDVA PROBIJALA kroz bujice (VIDEO)
Nevreme koje je prethodno zahvatilo Prijepolje i Novu Varoš stiglo je večeras i do Zlatibora i Užica, dono seći jak vetar, grad i obilne padavine.
Na Zlatiboru je za kratko vreme pala velika količina sitnog grada i kiše, zbog čega su pojedine ulice u centru bile pod vodom. Saobraćaj je bio otežan, a automobili su se jedva probijali kroz bujice koje su na pojedinim mestima dosezale iznad visine točkova.
Jak pljusak praćen gradom i snažnim udarima vetra zahvatio je i Užice, gde je za svega nekoliko minuta došlo do naglog pogoršanja vremena.
Za sada nema informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, a očekuje se da će nadležne službe tokom večeri utvrditi razmere posledica nevremena.
Oglasio se RHMZ
Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).
Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, očekuju se do kraja dana prvo na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.
Vreme narednih dana
Sutra (19.07.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u tokudana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23 °C, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 °C na jugu i istoku Srbije.
Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje.
Maksimalna temperatura u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °C, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 32 °C.
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Upozorenje na grmljavinske nepogode
Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras i tokom noći ka nedelji (18/19.07.), zatim u nedelju uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, upozorio je RHMZ
Kurir.rs