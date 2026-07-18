Slušaj vest

Nevreme koje je prethodno zahvatilo Prijepolje i Novu Varoš stiglo je večeras i do Zlatibora i Užica, dono seći jak vetar, grad i obilne padavine.

Na Zlatiboru je za kratko vreme pala velika količina sitnog grada i kiše, zbog čega su pojedine ulice u centru bile pod vodom. Saobraćaj je bio otežan, a automobili su se jedva probijali kroz bujice koje su na pojedinim mestima dosezale iznad visine točkova.

1/4 Vidi galeriju Nevreme pogodilo Zlatibor i Užice: Grad, oluja i poplavljene ulice Foto: Kurir/Z.G

Jak pljusak praćen gradom i snažnim udarima vetra zahvatio je i Užice, gde je za svega nekoliko minuta došlo do naglog pogoršanja vremena.

Za sada nema informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, a očekuje se da će nadležne službe tokom večeri utvrditi razmere posledica nevremena.

00:18 Čajetina Izvor: Nikolina Rašić

Oglasio se RHMZ

Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo ali se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, očekuju se do kraja dana prvo na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.

00:29 Nevreme na Zlatiboru Izvor: Kurir/Z.G.

Vreme narednih dana

Sutra (19.07.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina će u tokudana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23 °C, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 °C na jugu i istoku Srbije.

Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje.

Maksimalna temperatura u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °C, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 32 °C.

Kretanje nevremena u Srbiji iz sata u sat pročitajte klikom ovde.

Upozorenje na grmljavinske nepogode

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju večeras i tokom noći ka nedelji (18/19.07.), zatim u nedelju uveče (19.07.), a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak posle podne i uveče (21.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, upozorio je RHMZ