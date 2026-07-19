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Organizacija sahrane jedan je od najtežih trenutaka za porodicu preminule osobe, a najmanji propust ili neočekivana okolnost mogu dodatno da otežaju već bolnu situaciju. Ipak, ponekad se dogode događaji koje niko nije mogao da predvidi.

Upravo takve, nesvakidašnje situacije podelili su Srbi, korisnici društvene mreže Iks, koji su otkrili navodne bizarne priče o neobičnim okolnostima koje su dovele do odlaganja sahrana.

"Danas otišli na opelo - nema sanduka"

Jedan korisnik je naveo da se njegova porodica našla u sličnoj situaciji, kada je došlo do neslaganja oko termina sahrane, zbog čega je poslednji ispraćaj morao da bude promenjen u poslednjem trenutku.

"Upravo imam situaciju odložene sahrane. Suprug preminule je želeo da je sahrani danas, a deca sutra. Danas otišli u 13 časova u kuću pokojnice na opelo. Nema sanduka. Deca su sa drugom pogrebnom uslugom odvezla kovčeg na drugu lokaciju, iz mrtvačnice rano jutros, tamo primaju saučešća", naveo je korisnik.

Foto: RINA

"Sahrana, pomen, 40 dana - sve da puta"

Pojedini komentatori podelili su i još teže porodične priče, navodeći da su zbog sukoba među rodbinom imali situaciju da se ista osoba sahranjuje dva puta!

"Mi smo u bližoj familiji imali slučaj dve sahrane istog čoveka. I od tada, svaki pomen, nedelju dana, 40 dana, pola godine, godinu itd. sve puta dva. Dakle, porodica se podelila na dva dela. Na jednoj, normalnoj strani, žena i ćerka, na drugoj, majka preminulog i njene sestre. Užas živi. Pokondirene tikve, bez obzira što su mi bliski rod", napisala je još jedna Srpkinja pa dodala:

"Pri tome, snaja (žena preminulog) vrhunski čovek u svakom pogledu, lepa, pametna, obrazovana, priznati lekar, sjajan čovek, drug, požrtvovana, melem za ranu što se kaže."

"Deda od 95 godina preminuo kod ljubavnice"

Bilo je i onih koji su u komentarima podelili priče o sahranama na kojima su se otkrivale dugo čuvane porodične tajne. Jedna korisnica prisetila se događaja koji joj je ispričala majka, a koji je godinama ostao kao neobična porodična anegdota.

"Pre sto godina, kuma pozove moju majku na sahranu. Umro joj ujak, pa da ne ide sama jer su njeni bili van zemlje. Priča keva - tu ujakova žena, deca i sve po redu. Sa strane stoje tri žene i plaču.

'Kumo, je l' su ove tri neke komšinice?'

Ćuti, njih tri su mu bile švalerke...

Drugi komentatori su takođe navodili da su tokom sahrana nekada isplivavale nepoznate porodične priče, pa su poslednji ispraćaji, osim tuge, donosili i neočekivana saznanja.

"Imao sam odloženu sahranu kod rođaka. Krenuli smo na groblje, ali je policija usput oduzela pokojnika. Deda od 95 godina preminuo je kod ljubavnice, a ona je prijavila da ga je neko ubio", napisao je jedan korisnik, koji nije otkrio šta se kasnije dogodilo niti kako je slučaj dobio epilog.