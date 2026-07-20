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Koncept hotela koji gostima nude uslugu posluženja hrane na švedskom stolu mnogima deluje kao savršena prilika da spakuju obrok za kasnije. Međutim, hoteli i restorani imaju stroga pravila koja zabranjuju iznošenje hrane, a razlozi za to mnogo su složeniji nego što se na prvi pogled čini i sežu daleko izvan puke ekonomije.

Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. Od svežeg voća i peciva za doručak do raskošnih jela za večeru, ponuda je osmišljena tako da zadovolji svačiji ukus. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju "za kasnije".

Ipak, gotovo svuda dočekaće vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo: hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi. Iako se ova zabrana nekima može učiniti sitničavom, iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite i goste i sam hotel.

Ekonomija obilja i njenih granica

Prvi i najočigledniji razlog leži u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka, i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnica, pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada, koji je neizbežan.

Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti pojesti manje, a drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kada bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv. Restoran bi se suočio s nepredvidivim gubicima, jer ne bi mogao da ima uvid u količinu hrane koja se iznosi iz objekta. To nije isto što i poneti ostatak jela naručenog à la carte – u tom slučaju platili ste konkretnu porciju. Kod švedskog stola, međutim, plaćate pravo da tokom obroka jedete koliko želite, a ne neograničenu količinu hrane koju možete da ponesete sa sobom.

Nevidljivi rizik u tanjiru: bezbednost hrane kao prioritet

Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima. Topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturi nižoj od četiri stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija.

Međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu „opasnu zonu“ – između 4 i 60 stepeni Celzijusa – u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo dvadeset minuta. Prema smernicama za bezbednost hrane, kvarljive namirnice ne bi smele da stoje na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

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Kada gost spakuje hranu i ponese je u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću. Ne zna se koliko dugo će ta hrana stajati van frižidera, kako će biti skladištena niti da li će biti adekvatno podgrejana. Ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost, što bi moglo da dovede do ozbiljnih tužbi i narušavanja ugleda. Zato je zabrana iznošenja hrane pre svega mera predostrožnosti koja štiti zdravlje samih gostiju.

Dodatni razlog je i rizik od unakrsne kontaminacije, budući da veliki broj ljudi koristi isti pribor za posluživanje. Upravo zato hrana sa švedskog stola treba da se konzumira odmah nakon što je uzeta, a ne da se kasnije prenosi i čuva u nekontrolisanim uslovima.

Kulturološke razlike i borba protiv bacanja hrane

Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovine pripremljene hrane. To otvara važno etičko pitanje odgovornosti. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu, koja nije bila izložena gostima, doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već satima bila izložena na švedskom stolu ne može se donirati, jer više ne postoji garancija njene bezbednosti.

Zanimljivo je posmatrati i kulturološke razlike. U Francuskoj je, na primer, od 2021. godine na snazi zakon koji obavezuje restorane da gostima omoguće da ponesu ostatke svog obroka u takozvanom "doggy bag"-u. Ipak, ovaj zakon izričito izuzima švedske stolove, prepoznajući specifične rizike koje takav način posluživanja nosi.

S druge strane, u pojedinim zemljama, poput Škotske, traženje da se spakuje ostatak obroka može se smatrati nepristojnim. U Sjedinjenim Američkim Državama na snazi je i Zakon Bila Emersona o dobrom Samarićaninu iz 1996. godine, koji štiti donatore hrane od odgovornosti i podstiče doniranje viškova, ali se odnosi isključivo na bezbedno čuvanu neiskorišćenu hranu.

Iako zabrana iznošenja hrane sa švedskog stola ponekad može delovati frustrirajuće, ona je utemeljena na spoju poslovne logike, zdravstvenih propisa i pravne odgovornosti. Dok se ugostiteljska industrija suočava sa problemom bacanja hrane i traži održivija rešenja, poput upotrebe manjih tanjira ili modela naplate prema težini preuzete hrane, ovo pravilo ostaje jedan od ključnih mehanizama zaštite. Sledeći put kada se nađete pred obiljem na švedskom stolu, uživajte u trenutku, svesni da su ova pravila postavljena s dobrim razlogom.