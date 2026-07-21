HITNO! RHMZ AKTIVIRAO SMS UPOZORENJA Stižu prve poruke! Ovi delovi Srbije na udaru jakog nevremena i orkanskih vetrova od 100 na sat! Sručiće se kugle grada
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) pokrenuo je proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima pošto se tokom dana na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, na jugoistoku Srbije i na Kosovu i Metohiji, očekuju jake vremenske nepogode.
U upozorenju se navodi da će se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje.
"Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada, većeg od pet centimetara u prečniku, kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine veće od 100 kilometara na čas, koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu", upozorio je RHMZ.
Apelovali su na građane da budu "maksimalno" oprezni i da izbegavaju sve aktivnosti na otvorenom "ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada".
"Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji", objavio je Republički hidrometeorološki zavod.
Upozorenje na ekstremne vremenske nepogode za danas
Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode.
Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada (> 5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine (> 100 km/h), koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu.
Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.
Kurir.rs/RHMZ