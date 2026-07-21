NOVA TURA NEVREMENA TUTNJI SRBIJOM: Pravi haos po Priboju i Novoj Varoši, jak grad nemilice tukao po selima, letina skoro potpuno uništena (FOTO/VIDEO)
Jako olujno nevreme zahvatilo je tokom dana područje opštine Priboj, a grad je padao u selu Rača, javlja RINA.
Prema rečima meštana, crni oblaci nadvili su se nad selima, nakon čega je počeo da pada jak i krupan grad.
„Tukao je nekoliko minuta. Protivgradna zaštita je reagovala i tako je sprečena ogromna šteta, mada manje štete ima u pojedinim domaćinstvima“, rekao je za RINU meštanin sela Rača.
Najnovije upozorenje RHMZ od 14 sati
Grmljavinski sistem koji je sa teritorije BiH zahvatio Zlatiborski okrug u naredna 3 časa širiće se preko Moravičkog i Raškog okruga ka Kosovu i Metohiji. Očekuju se intenzivni pljuskovi (> 20 mm), lokalno grad i olujni vetar.
Istovremeno, formiran je grmljavinski sistem na severu Jadrana koji će preko BiH i Crne Gore do jugozapadnih, južnih i jugoistočnih delova Srbije stići u večernjim satima sa potencijalom za još izraženije nepogode.
Jak grad je, drugi put za samo 24 sata, pogodio i opštinu Nova Varoš.
Najviše je padalo u selima Trudovo i Štitkovo, a ovo je treći put da grad desetkuje rod voća i povrća u novovaroškom kraju.
Nezadovoljni meštani traže izveštaje o radu protivgradnih stanica.
Kurir.rs/RINA