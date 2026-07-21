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Jako olujno nevreme zahvatilo je tokom dana područje opštine Priboj, a grad je padao u selu Rača, javlja RINA.

Prema rečima meštana, crni oblaci nadvili su se nad selima, nakon čega je počeo da pada jak i krupan grad.

„Tukao je nekoliko minuta. Protivgradna zaštita je reagovala i tako je sprečena ogromna šteta, mada manje štete ima u pojedinim domaćinstvima“, rekao je za RINU meštanin sela Rača.

1/3 Vidi galeriju Nevreme u Priboju Foto: RINA

Najnovije upozorenje RHMZ od 14 sati

Grmljavinski sistem koji je sa teritorije BiH zahvatio Zlatiborski okrug u naredna 3 časa širiće se preko Moravičkog i Raškog okruga ka Kosovu i Metohiji. Očekuju se intenzivni pljuskovi (> 20 mm), lokalno grad i olujni vetar.

Istovremeno, formiran je grmljavinski sistem na severu Jadrana koji će preko BiH i Crne Gore do jugozapadnih, južnih i jugoistočnih delova Srbije stići u večernjim satima sa potencijalom za još izraženije nepogode.

Jak grad je, drugi put za samo 24 sata, pogodio i opštinu Nova Varoš.

00:31 Haos od nevremena u Priboju Izvor: RINA

Najviše je padalo u selima Trudovo i Štitkovo, a ovo je treći put da grad desetkuje rod voća i povrća u novovaroškom kraju.

Nezadovoljni meštani traže izveštaje o radu protivgradnih stanica.