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Ako u WC šolji ugledate pacova, najvažnije je da ne paničite. Iako ovakav prizor deluje neverovatno, može se dogoditi, posebno u starijim zgradama i u blizini gradilišta.

Pacovi često borave u kanalizacionim cevima, a zahvaljujući sposobnosti da zadrže dah i do tri minuta, mogu da se kreću kroz kanalizacionu mrežu i završe u WC šolji.

- Šta da radite ako ugledate pacova u WC šolji? Ovo se zaista dešava, i češće nego što mislite, ali zašto? Pacovi žive u kanalizacionim cevima, i mogu da zadrže dah i do 3 minuta, to je dovoljno vremena da dođu do vaše WC šolje. Ovo se najčešće dešava u starijim zgradama ili u okolini gradilišta, gde radovi teraju pacove da menjaju smer kretanja - navodi se na Instagram stranici "beostan.upravnik".

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"Nemojte puštati vodu"

Ne treba paničiti.

- Dakle, prvo ne paničite, zatvorite poklopac i stavite nešto teško na njega. Nemojte puštati vodu, nemojte ga gurati nazad, i nemojte pokušavati da ga "uhvatite" sami. Odmah pozovite upravnika, kako bi on pozvao Javno komunalno preduzeće Veterina Beograd. Problem je najčešće u kanalizacionom sistemu cele zgrade, ne samo u vašem stanu - napominju.

U potrazi za hranom

Kanalizacione i vodovodne cevi u Beogradu mogu biti pune glodara i insekata koji u potrazi za hranom lako dospeju do vašeg kupatila prolazeći kroz odvod ili otvor wc šolje. U stambenim zgradama, glodari i insekti se najčešće mogu primetiti u podrumskim prostorijama, prostorijama sa kontejnerima za smeće i u drugim prostorijama gde je nizak higijenski nivo, ali neretko se dešava da završe na visokim spratovima ako se namnože u velikom broju.

Kako je za "Mondo" ranije objasnio stručnjak, generalno gledano, svi objekti u Beogradu koji se nalaze blizu reke, najugroženiji su po pitanju najezde glodara i insekata, pa njihovi stanari uglavno muče muku da ih se otarase.

- Beograd je stari grad ispod koga faktički postoji čitav jedan podzemni grad sa mnoštvom cevi i tunela. Stari Dorćol, Viline Vode, delovi Novog Beograda, kao i svi drugi delovi grada koji su smešteni pored reke, posebno su na meti glodara i velikog broja insekata - naveo je Aleksa, stručnjak zadužen za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Kako tvrdi, uprkos opštem mišljenju, pojava glodara u stanu nema nikakve veze sa spratnošću stana, odnosno niste zaštićeni od njih čak iako se vaš stan nalazi na visokom spratu zgrade.

"Mogu da se penju i uz fasadu"

- Hvatali smo pacove na 13. spratu zgrade, to nije nikakva retkost. U suštini, istina je da se glodari prvo pojavljuju na donjim nivoima kao što su podrumi i druge podzemne prostorije, ali ako se njihova pojava zanemari i u tom periodu se ne odradi deratizacija, šire se na više nivoe zgrade. Jednostavno, glodari se u tom slučaju prenamnože i zahvate celokupan prostor. Nakon toga se u potrazi za hranom kroz instalacione cevi svuda šire, a mogu da se penju i uz fasadu - upozorio je.

Međutim, kako je istakao, ukoliko se redovno vrši deratizacija u nižim nivoima, jako se retko dešava da pacov uđe u stan kroz wc šolju ili na drugi način, jedino ako neki zaluta. Takođe, naglasio je i da je problem glodara češće prisutan u starim zgradama sa podrumima koji se ne održavaju na adekvatan način, ali da ih ima i po novim zgradama u kojima se zanemaruje higijena.

Zgrade sa skloništima najugroženije od glodara

Ipak, kako je rekao, najveći problem glodari predstavljaju u velikim starim zgradama građenim u vreme bivše SFRJ, tj. onim koje mahom imaju velika skloništa ispod zemlje.

- U većini slučajeva stanari skloništima nemaju prilaz, dole godinama niko ne zalazi, a tamo se događa sve i svašta - ispričao je on.