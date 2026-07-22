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Posle osveženja koje je zahvatilo Srbiju, do kraja jula očekuje nas promenljivo vreme sa još dva talasa kiše, pljuskova i grmljavine. Meteorolozi najavljuju da će se vremenske prilike stabilizovati tek od 28. jula.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje promenljivo oblačno vreme.

- Na severu Srbije tokom većeg dela dana suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim časovima.

Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima vedro - navodi RHMZ.

Dva talasa nestabilnog vazduha

Do kraja jula očekuju se još dva nestabilna talasa.

- Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine - prvi će u četvrtak uveče i noću zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak. Od 28. jula stabilizacija vremena - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelelih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bilesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da drugi deo nedelje znatno svežije noći uz minimume od 7 do 17 stepeni, a po nekim visoravnima i planinskim kotlinama samo oko 4 stepena Celzijusa.

Kišovito vreme Foto: Petar Aleksić

Vetrovito

- U četvtrtak veći deo dana suv, dok se posle podne prvo na severu regiona uz spuštanje novog, hladnog, fronta očekuje ređa pojava grmljavinskh pljuskova i jačanje severozapadnog vetra.

U petak nad celim regionom vetrovito, relativno sveže, ponedge uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Dnevni maksimumi od 14 do 24 stepena Celzijusa. Duvaće umeren, na udare i jak severozapadni vetar, a duž većeg dela obale jaka bura - navodi Čubrilo.

Za vikend se očekuje kratkotrajna stabilizacija i otopljenje, a oko 27. jula novo prolazno pogoršanje i osveženje.