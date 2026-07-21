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Umesto uspomena sa jednog od najlepših mesta u Grčkoj, turiste je sačekao neprijatan prizor! Razbijen automobil i prazni novčanici. Lopov je, kako se navodi, odneo 850 evra sa parkinga kod manastira Varlaam.

Automobil je obijen usred dana, a porodica traži pomoć u pronalaženju počinioca.

Incident

- Obijen je automobil na parkingu kod manastira Varlaam na Meteorima. Iz novčanika je ukradeno 850 evra. Incident se dogodio između 12 i 13 časova pre dva dana. U pitanju je Nissan Qashqai sa PG registarskim tablicama - navela je opljačkana žena u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Ona je apelovala na sve koji imaju snimke ili fotografije sa lica mesta da pomognu u identifikaciji lopova.

Traže pomoć

- Molimo, ukoliko je neko snimio ovaj događaj ili na svojim fotografijama ili video-snimcima ima bilo kakav trag koji bi mogao da pomogne u identifikaciji počinioca, da nam se javi - dodala je ona.

Osuda

Umesto podrške, dobila je osudu zbog ostavljenog novca u vozilu.

- Džeparoši i lopovi deluju tamo gde su velike gužve, kao na Meteorima. Svaki čovek mora da bude svestan da može da bude meta džeparenja ili obijanje kola. Zato je na svakom pojedincu da proceni kako je najbolje zaštititi svoju imovinu. Sigurno da nije dobro ostavljati novac i dokumente u kolima kao i da nosite u torbice ili rančeve. Budite malo kreativniji u skrivanju vrednosti - navodi se u jednom komentaru.

Pojedini su se upitali i zašto bi bilo ko snimao lopova kako krade.

- Milon puta ponovljeno da ne ostavljate ništa u autu, ali džaba - napisao je jedan korisnik.