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Leto donosi odmor, ali i povećan rizik od infekcija. Nakon vesti o širenju impetiga, poznatijeg kao "slatke kraste", na Hrvatskom primorju, stručnjaci podsećaju da su upravo ovo doba godine i kupališta idealni uslovi za širenje brojnih bakterija, virusa i gljivica.

Ovih dana čekaonice u hrvatskim pedijatrijskim ambulantama pune su dece s takozvanim slatkim krastama, što je izazvalo zabrinutost i među turistima iz Srbije koji trenutno borave ili planiraju letovanje u ovoj zemlji. Pojedini čak misle da se zaraza može dobiti i kupanjem u moru, što je, prema rečima lekara, zabluda.

Inače, impetigo je površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće izazivaju bakterije stafilokok i streptokok. Infekcija zahvata površinske slojeve kože i veoma je zarazna. Lako se prenosi među članovima porodice, decom u vrtićima i školama, kao i tokom bliskog kontakta.

Lako se prenosi i širi

Iako je ova infekcija zabrinula roditelje, pedijatar dr Saša Milićević ističe za Kurir da je impetigo prisutan i u Srbiji, ali u znatno manjoj meri nego u komšiluku.

Foto: Shutterstock

- Javljaju se kraste, crvenilo i svrab, a lako se prenosi i širi. Pre nekoliko dana majka je u ordinaciju dovela dva sina, koji su boravili na letnjem kampu i vratili su se sa impetigom. To mora da se leči antibiotskim mastima i kremama i različitim sredstvima za dezinfekciju kože. Nekad je potrebno da se pije i antibiotska terapija, lečenje traje od sedam do 10 dana i obično daje dobre rezultate, samo je važno na vreme prepoznati. Uglavnom infekciju ne prati temperatura, osim ako se ne pojave sekundarne komplikacije - navodi dr Milićević.

dr Saša Milićević pedijatar Foto: Kurir Televizija

Jedina prevencija je održavanje higijene.

- Prenosi se ličnim kontaktom, zatim preko peškira, posteljine, odeće, igračaka... - kaže sagovornik.

Osim "slatkih krasti" leti, posebno na kupalištima, vrebaju stomačni virusi, upale uha, sinusa, konjuktivitis, sunčanica...

Higijena prevencija

- Upala uha je leti dosta česta, naročito kod dece koja idu na more ili bazen. Voda može napraviti zapaljenje, što je dete manje, veća je šansa da će da se inficira. Prisutni su rota, noro i adeno virus. Najopasniji je rota virus, posebno za bebe, ukoliko nastane dehidracija, može doći i do fatalnog ishoda. Tokom letnjih meseci prisutna je i salmonela u hrani i na prljavim rukama, čak i u sladoledu, zato je važno, osim higijene, voditi računa i o hrani - navodi dr Milićević.

Ističe da su prisutne i gljivične infekcije kod devojčica i devojaka.

- Ukoliko sede druže vreme na ivici bazena, mogu dobiti gljivičnu infekciju u vaginalnom delu. Prisutna je i sunčanica, a ukoliko je neko pretoplo obučen ili boravi u toplom prostoru, postoji rizik i od toplotnog udara - naglašava.

Često trovanje hranom

Specijalista opšte medicine prim. dr Biserka Obradović upozorava na loše navike na kupalištima i podseća da je sedenje u vlažnom kupaćem kostimu glavni uzrok urinarnih infekcija, dok vlaga među prstima pogoduje bakterijama. Takođe, podseća na pojačanu higijenu jer hlor može da iritira oči i kožu.

Dr Biserka Obradović Foto: Kurir Televizija

- Leti ima i dosta trovanja hranom i stomačnih virusa, hrana ne sme biti van frižidera duže od dva sata. Mora se posebno voditi računa o higijeni. Impetiga ima i kod nas, brzo se širi, često se javlja među decom. Bolest počinje na licu, oko nosa i usta, zatim na nogama ili rukama. Javljaju se mali mehurići i ranice, one pucaju i posle toga se formiraju žućkastobraon kraste. Ne prenosi se u vodi, jer je morska voda slana i čista, prenosi se na plažama, igralištima, zbog bliskog kontakta ili pak deljenja peškira - ističe dr Obradović za Kurir.