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Oglasio se 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović, koji je tokom leta iz Soluna za Memingen u Nemačkoj teško povređen nakon što je pukao prozor aviona, usled čega se našao sa polovinom tela van kabine.

Incident se dogodio u petak ujutru, 10. jula, na letu FR1879 kompanije Rajaner. Nekoliko minuta nakon poletanja, prema svedočenjima putnika, začuo se zaglušujući prasak kada se deo motora odvojio i udario u prozor pored kojeg je sedeo 61-godišnji Srbin.

Udar je razbio prozor, a nagla dekompresija izazvala je da putnik bude povučen ka otvoru, pri čemu su mu glava i ramena izašli van trupa aviona na visini od oko 20.000 stopa. Njegova supruga, zajedno sa drugim putnicima, držala ga je sve dok nisu uspeli da ga uvuku nazad u unutrašnjost aviona.

"Bio sam sav u krvi, lice i ruke su mi krvarili"

Gotovo dve nedelje kasnije, u intervjuu za nemački list Bild, Ljubiša Karović opisao je dramatične trenutke koje je preživeo:

- Spavao sam. Posle nekog vremena probudio me je veoma snažan prasak koji je zvučao kao eksplozija bombe. Samo na trenutak sam bio svestan, a ostatka se ne sećam. Kada sam ponovo došao sebi, bio sam sav u krvi. Krv mi je tekla niz lice i ruke. Čim zatvorim oči, vraćaju mi se slike svega što sam doživeo tokom tih nekoliko minuta. To je noćna mora koju ne mogu da opišem rečima.

U nesreći je zadobio opekotine na delu desne ruke i na leđima. Takođe, desna strana tela bila mu je privremeno paralizovana, dok su desno uho i desno oko delimično oštećeni. Kako navodi, jedno vreme nije osećao ništa.

"Moj život je potpuno poremećen"

Pre ovog incidenta, 61-godišnjak je vodio veoma aktivan život, bio je energičan i voleo je putovanja avionom. Međutim, sada se sve promenilo.

- Sada mi sve smeta. Buka i galama mi smetaju, ne mogu da hodam ulicom, sve mi smeta. Psihički sam dotakao dno. To utiče i na moj posao i na moju porodicu. Šta će sada biti, sve je zavisilo od mene, bio sam ‘motor’ cele porodice. Moj život je potpuno poremećen. Uopšte ne mogu da se skoncentrišem. Ne uspevam da usmerim pažnju ni na šta. To znači da jednostavno više ne funkcionišem kako treba - rekao je i dodao:

- Ne razmišljam čak ni o tome da ponovo uđem u avion. Svaki put kada čujem avion, obuzme me panika i dobijem temperaturu. Uopšte nisam dobro. Za sada nije poznato da li će ikada moći da se vrati normalnom životu. Još nije jasno da li će morati da bude podvrgnut hirurškom zahvatu ili će zaštitnu kragnu na vratu morati da nosi još duže vreme.

Supruga ga spasila sigurne smrti!

- Zgrabila sam ga za noge - rekla je njegova supruga.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Pre nekoliko dana, njegova supruga, Svetlana Grković, koja ga je, zajedno sa drugim putnicima, spasila od sigurne smrti, govorila je o ovom incidentu.

- Kao da je deo motora otpao i udario u prozor pored kojeg je Ljubiša sedeo. Odmah sam reagovala i zgrabila ga za noge. Pomislila sam: 'Ako ćemo da umremo, umrećemo zajedno.' Bilo je užasno - rekla je.

Oko pet minuta se svom snagom držala za muža, dok drugi putnici nisu potrčali u pomoć i uspeli da ga vuku nazad u kabinu, dok su im maske za kiseonik već spale.

Svetlana se seća da su joj odmah dotrčali muškarac i žena.

- Došli su da mi pomognu. Sećam se muškarca i žene. Mnogo nam je pomogao, i meni i Ljubiši - rekla je, izrazivši želju da ga ponovo sretne kako bi mu se lično zahvalila.