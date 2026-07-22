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Četiri slučaja nestanka dece na letovanju u Grčkoj od početka sezone pokazala su koliko se ovakve situacije mogu dogoditi svakome.

Zato je važno da roditelji unapred nauče decu kako da reaguju ako se izgube i kome da se obrate za pomoć.

- Svakome se može desiti, ili ipak ne? Da li ste nekada razgovarali sa svojim detetom šta treba da uradi i kako da se ponaša ako se izgubi na letovanju ,a da istovremeno ostane bezbedno i da se ne preplaši. Naučite dete da se ne udaljava i traži vas, već da ostane na jednom mestu - savetuju administratori grupe "Grčka info".

Objasnite kome može da se obrati za pomoć.

- Spasiocu, zaposlenima u beach baru ili prodavnici, mami sa decom. Dogovorite unapred mesto gde ćete se naći ako se razdvojite. Za malu decu koristite vodootpornu narukvicu sa brojem telefona. Starija deca treba da znaju vaš broj telefona i adresu smeštaja. Na prepunim plažama i šetalištima dete ne ispuštate iz vida ni na trenutak - ističu oni.

Dete se udaljio na suprotnu stranu

Mnogi od vas se sećaju događaja iz 2017. kada je na plaži u Nei Poriju nestala 8-godišnja devojčica iz Zaječara. Dete se jednostavno zaigralo i odšetalo, a zatim u želji da se vrati roditeljima nesvesno udaljilo na suprotnu stranu. Srećom devojčica je pronađena 3 km dalje od mesta gde se izgubila.

- Koliko god da roditelji brinu o svojoj deci, dovoljna je samo sekunda i bukvalno trenutak nepažnje da dete nestane iz vidokruga i izgubi se. Deca se izgube na plaži, ali isto tako se mogu izgubiti u tržnom centru ili na prepunom šetalištu u nekom od letovališta. Na plažama Grčke tokom leta cirkuliše ogroman broj posetilaca. Deca u kupaćim kostimima sva liče jedna na druge i roditeljima je teško da ih prepoznaju. Ako se samo malo udalje na plaži od roditelja, veoma lako se izgube u masi. Ovakve situacije predstavljaju veliki stres i za dete i za roditelje - navodi portal "Grčka info".

Naučite decu šta da rade ako se izgube

Ukoliko imate decu školskog ili predškolskog uzrasta, možda ne bi bilo loše da porazgovarate sa njima na ovu temu i date im uputstva šta da rade ukoliko dođe do toga da se izgube na plaži, ulici i ne mogu da vas pronađu.

Prvo i osnovno što biste trebali da im napomenete da kada shvate da su se izgubili, ne nastavljaju u panici da se udaljavaju tražeći vas, već da ostanu na istom mestu.

Naučite pre svega svoje dete da prepozna ljude od kojih može bezbedno tražiti pomoć.

Objasnite im da se mogu obratiti zaposlenima u baru (ukoliko su se izgubili na plaži) ili zaposlenima u nekoj od prodavnica.

Oni će preduzeti dalje korake da se dete što pre vrati roditeljima, a dete će među njima biti zaštićeno i bezbedno dok po njega ne dođu tata i mama.

Objasnite im da se za pomoć mogu obratiti drugoj mami sa decom.

Možete takođe zajednički dogovoriti mesto na plaži gde ćete se naći u slučaju da se razdvojite, a ako plaža ima spasioca uputite dete da se prvo javi njemu ako se izgubi.

Pomozite deci da zapamte vaše osnovne informacije

Ako se dete izgubi uprkos vašoj budnoj pažnji, potrudite se da ima sa sobom vaše kontakt podatke.

Podaci treba da sadrže sledeće stavke kako biste imali više mogućnosti za pomoć u pronalaženju vašeg deteta.

• Ime i prezime deteta

• Vaše ime i prezime

• Vaš broj telefona

• Vaš e-mail

Ukoliko sa malom decom posećujete tržni centar, park ili neko drugo mesto na kome ima dosta ljudi i druge dece, najbolji način je da karticu sa kontakt podacima stavite u jedan od njihovih džepova. Ako nemaju džepove, zavežite malu karticu za pertlu na cipeli ili oko ruke. Nemojte se plašiti da budete kreativni, ali u svakom slučaju, uverite se da vaše dete zna gde da tu karticu pronađe.

Pomozite starijoj deci da zapamte vaš broj telefona i email. Ako im je potrebna lokalna adresa na kojoj boravite, zapišite im je ili neka upišu informacije u svoj mobilni telefon. Svi znamo da tinejdžer neće ići daleko bez svog telefona.

Deci koja su još uvek suviše mala da nauče vaše podatke kupite vodootpornu narukvicu u boji i na poleđini vodootpornim flomasterom napišite vaš broj telefona. Objasnite detetu šta ste napisali i da je to broj na kom će vas naći ukoliko odluta.