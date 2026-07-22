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Više radnika iz Srbije ove godine stiglo je u Hrvatsku u potrazi za sezonskim poslom. Ipak, deo njih vratio se kući pre kraja sezone, i to bez zarađenog novca. Jedan od radnika, koji je želeo da ostane anoniman, tvrdi da im nisu bile izdate radne dozvole.

 Prema rečima kuvara iz Srbije, u Hrvatsku je stiglo oko četrdeset radnika, a svi su radili u pet ugostiteljskih objekata istog vlasnika. On tvrdi da su još u aprilu predali svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje radnih dozvola. Iako dozvole nisu bile izdate, počeli su da rade, nadajući se da će problem ubrzo biti rešen.

- Najpre smo čistili i pripremali lokale, a potom počeli da radimo. Posle otprilike mesec dana, krajem juna, u jedan restoran su došli sanitarna, poreska i turistička inspekcija, zatvorili ga i napisali kazne vlasniku, ali i zaposlenima koji su radili bez radnih dozvola. Vlasniku je rečeno da zatvori sve lokale dok ne reši taj problem, kako mu inspekcije ne bi nastavile da pišu kazne - ispričao je kuvar iz Srbije.

"Tražio sam samo svoju zaradu"

Kuvar iz Srbije tvrdi da im zarade koje su ostvarili nisu isplaćene. Početkom jula svi su se, prema njegovim rečima, vratili iz Hrvatske uz obećanje vlasnika da će problem biti rešen i da će ih ponovo pozvati na posao.

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- Posle svega nisam imao nameru da se vraćam. Tražio sam samo svoju zaradu, ali sam u međuvremenu odustao i od toga. Čuo sam da su neki ugostiteljski objekti ponovo otvoreni i da sada u njima rade ljudi sa hrvatskim pasošem - opisao je.

Šteta više desetina hiljada evra

Dodao je da mu je ovo bila deveta sezona rada u Hrvatskoj i da ranije nije imao nikakvih problema.

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Prema njegovim tvrdnjama, ukupna šteta za sve radnike iznosi više desetina hiljada evra.

Vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u kojima su radili nije želeo da komentariše njihove navode, poručivši da je reč o "lažnim prozivkama".

Kurir/Alo/Index

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SEZONSKI POSAO Izvor: Kurir TV