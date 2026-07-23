- u gotovo svim slučajevima utapanja žrtva nije u mogućnosti da dozove pomoć

- osoba koja se utapa često ne može da dozove pomoć jer joj se usta nalaze čas iznad, čas ispod površine vode

- kad se neko utapa, instinktivno širi ruke i potiskuje ih nadole u vodu

- mahanje i zapljuskivanje okoline nije opcija kada osoba troši svu energiju koja joj je potrebna da preživi

- instinktivni odgovor na utapanje omogućava osobi da se na vodenoj površini održi svega 20-60 sekundi pre nego što potpuno potone