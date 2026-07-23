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Josip Broz Tito je na obeležavanju 20 godina od ustanka u Užicu 1961. godine oštro kritikovao pokušaje odavanja počasti ustaškim emigrantima u SAD i govorio o zločinima počinjenim u logoru Jasenovac.

Sada već davne 1961. godine u Užicu doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito održao je istorijski govor o ustaškom logoru smrti Jasenovac,a neki njegovi delovi pamte se i prepričavaju i dan-danas.

Obratio se Amerikancima

Broz je u govoru kojim se obratio Amerikancima i njihovim diplomatama govorio o tezi da je genocid u Jasenovcu skrivan decenijama.

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Tito je u govoru rekao sledeće...

- Mnogi reakcionari na Zapadu otvoreno govore da ne vole našu zemlju, štaviše mnogi je i mrze, ali mi to razumemo - rekao je Josip Broz Tito.

Logor Jasenovac
Ustaše ubijaju logoraše Jasenovca Foto: CBW / Alamy / Profimedia

Tito je ovaj gorljivi govor održao na proslavi 20-godišnjice ustanka.

- Oni gledajući na našu zemlju polaze iz svojih ličnih, klasnih interesa, a kada se radi o takvom jednom drastičnom slučaju kao što je priprema održavanja neke ustaške svečanosti u Americi i njeno povezivanje sa danom uspomene na američke žrtve u Drugom svetskom ratu onda se tu ne radi samo o interesima pojedinaca koji iza toga stoje. Ima li veće ironije od izjednačavanja ustaša sa palim američkim vojnicima protiv kojih su se Pavelićevi borili u prošlom ratu?

"Zar američki narod može to da dozvoli?"

Zar se mogu onih 150.000 ustaša koji su poginuli u borbi protiv naše narodnooslobodilačke vojske, koja je u Drugom svetskom ratu bila saveznik Amerikanaca izjednačiti sa palim američkim vojnicima, sa onim istim avijatičarima koje su ustaše hvatale i ubijale, kada su bili prisiljeni da se spuste na teritoriju koju su ustaše kontrolisale? Zar američki narod može da dozvoli da na dan kada on proslavlja uspomenu na svoje pale sinove, tu uspomenu skrnave ustaške izbeglice istovremenim pomenom svojoj paloj ustaškoj sabraći?

Mi ne možemo verovati da su američki građani, narod koji je izgubio svoje sinove u borbi protiv fašističkih viteških armija u čije redove spadaju i Pavelićevi koljači mogu složiti da se na taj način i uopšte u njihovoj sredini odaje počast ustaškim krvnicima koji su pobili na stotine hiljada Srba i hrvatskih rodoljuba. Gospodin, član Kongresa koji se zalaže za tu ustašku proslavu, bolje bi bilo da dođe ovde kod nas i da obiđe samo jedno mesto na kome je bio ustaški logor smrti, recimo Jasenovac i da neposredno od tamošnjeg naroda vidi i čuje šta su ustaše radile u vreme rata u ovoj našoj zemlji - zaključio je Tito. 

Kurir/ Alo

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