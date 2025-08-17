Slušaj vest

Doživotni jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu. Bio je jedan od najsnažnijih i najuticajnijih lidera svoje epohe.

Iako je Tito bio vođa socijalističke države koja je zvanično promovisala jednakost i zajedništvo, njegov lični život bio je obeležen luksuzom, prestižom i skupocenim stvarima. Njegova imovina odražavala je, ne samo njegov politički status, već i lični ukus i želju za komforom i moći. Najskuplje stvari koje je posedovao, od velelepnih vila i jahti do umetničkih kolekcija i luksuznih automobila, ostale su simbol jednog vremena i jedne ličnosti koja je ostavila dubok trag u istoriji Jugoslavije i sveta.

Koje su to najskuplje stvari koje je posedovao Tito Kolekcija automobila

U svojoj voznom parku Tito je posedovao prestižne automobile koji su bili prilagođeni njegovim potrebama i bezbednosti. Među njima su se nalazili "rolls-royce", 11 "mercedesa", 12 "kadilaka", džipovi i drugi luksuzni automobili. Vozila su često bila oklopljena i opremljena specijalnim sistemima za zaštitu, što je bilo neophodno s obzirom na njegov status i bezbednosne pretnje. Ovi automobili nisu bili samo prevozno sredstvo već i simbol moći i luksuza.

- Tito je lično koristio za vožnju 85 automobila od 25 proizvođača iz osam zemalja i Jugoslavije. Među njima bilo je 13 "zastava" automobila, 12 američkih "kadilaka" i 11 nemačkih "mercedesa" - rekao je svojevremeno Miroslav Milutinović zaljubljenik u automobile i autor knjige "Automobili i Josip Broz Tito".

Doživotni predsednik Jugoslavije voleo je da šoferira, ali i da bude suvozač svog ličnog šofera. Prilikom proglašenja za počasnog člana Auto-moto saveza pohvalio se da je vozač.

Prema nekim podacima, Josip Broz Tito je u voznom parku, koji je služio za njegov prevoz, ali i za obezbeđenje i pratnju, tokom četiri decenije vladavine koristio ukupno 234 vozila.

Neke je i poklanjao

Tito je poklonio sedam automobila svojim lekarima i ličnim vozačima. Jedan automobil je dao sinu Žarku. Unuku Josipu Brozu poklonio je "NSU pretis" i unuci Zlatici Broz "folksvagen". Sovjetskom lideru Leonidu Brežnjevu darovao je 1976. "zastavu 101 luks".

Šta je sve imao od nekretnina - Ništa lično, sve državno

Tito nikada nije posedovao ličnu imovinu kada su nekretnine u pitanju. Iako je tokom svoje vladavine koristio brojne vile, rezidencije i letnjikovce, one nikada nisu bile formalno u njegovom vlasništvu, pa samim tim nije ostavio ništa naslednicima.

Beograd, Dedinje

Prva Titova rezidencija nakon što je došao na vlast bila je vila u Užičkoj 15 u Beogradu, nekadašnja nemačka diplomatska kuća koju su partizani preuzeli. U njoj je Tito živeo od 1946. do 1979. godine. Nakon njegove smrti, zajedno sa susednom kućom i Kućom cveća (gde su sahranjeni Tito i Jovanka), objekti su postali deo Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“.

Brioni, Bela vila

Na Brione je Tito prvi put otišao 1947. godine, a Bela vila ubrzo je postala njegova omiljena morska rezidencija. Tu je ugostio brojne svetske lidere i provodio leta, kombinujući posao i odmor u specifičnom, zatvorenom okruženju.

Hrvatska, Kumrovec, Split, Tikveš

Rodna kuća u Kumrovcu danas je u vlasništvu Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske i funkcioniše kao memorijalni muzej.

Vila Dalmacija u Splitu, nekada Titova letnja rezidencija, sada je u vlasništvu grada Splita, a može se iznajmiti po visokoj ceni.

Dvorac Tikveš u Baranji bio je Titova lovačka rezidencija, ali je oštećen tokom ratova devedesetih. Danas je u državnom vlasništvu i čeka potpunu obnovu, pisao je svojevremeno "balkaninsight".

Bosna i Hercegovina, Bugojno i Konjic

Tito je često posećivao vilu u Bugojnu radi lova i odmora. Posebno značajna je tajna podzemna baza u Konjicu, poznata kao Titov bunker (ARK D-0). Građen između 1950-ih i kraja 1970-ih, bunker je mogao da primi 350 ljudi i omogući život šest meseci u slučaju nuklearnog napada. Danas je u vlasništvu Ministarstva odbrane BiH, a funkcioniše i kao muzejski i kulturni prostor.

Slovenija, Bled

Tito je koristio vilu na Bledu, nekada vlasništvo kraljevske porodice Karađorđević. Iako se nalazi u Sloveniji, potomci Karađorđevića i dalje potražuju imovinu, pozivajući se na predrevolucionarno vlasništvo.

Severna Makedonija, Ohrid

U Ohridu je Tito imao na raspolaganju rezidenciju uz jezero, koju je koristio povremeno tokom letnjih meseci. Danas je ta vila državna svojina Severne Makedonije.

Crna Gora, Igalo i Boka Kotorska

U Crnoj Gori, Tito je imao dve značajne vile:

Vila Galeb u Igalu, u okviru Instituta „Dr Simo Milošević“, poznata po svom atomski zaštićenom prostoru i luksuznom enterijeru.

Vila Lovćen, koja je u Bokokotorskom zalivu. Obe vile su danas u državnom vlasništvu Crne Gore i date su u zakup.

Beli Dvor - simbol moći i prestiža

Jedna od najpoznatijih rezidencija Josipa Broza bila je vila Beli Dvor u beogradskom naselju Dedinje, mestu koje je simbol visokog društvenog statusa. Ova ogromna i raskošno uređena vila bila je središte brojnih političkih susreta i diplomatskih prijema. Sagrađena sredinom 20. veka, vila je opremljena najkvalitetnijim materijalima, luksuznim nameštajem i bogatom kolekcijom umetničkih dela. Interijeri vile odišu elegancijom i luksuzom – od fino izrađenih drvenih podova i mermera do raskošnih lustera i antikviteta. Osim što je služila kao privatna rezidencija, Beli Dvor bio je i svojevrsni simbol države.

Plavi voz

Plavi voz, simbol moći bivše Jugoslavije, izgrađen je 1959. godine kao luksuzna pokretna rezidencija Josipa Broza Tita. Dizajniran u Beogradu, a proizveden u Smederevskoj Palanci i Mariboru, ovaj voz imao je 10 vagona i pokretao se lokomotivama „Simensa“ i „General Motorsa“.

Unutrašnjost je bila vrhunski opremljena, nameštaj od mahagonija i oraha, vuneni tepisi, pliš, saloni za ručavanje i sastanke, pa čak i sala za filmove. Ceo jedan vagon bio je kuhinja kapaciteta do 300 obroka.

Tito je Plavim vozom prešao više od 600.000 kilometara, a u njemu je ugostio brojne svetske lidere – kraljicu Elizabetu II, Brežnjeva, Gadafija, Nasera...

Njegova poslednja vožnja bila je 1980. kada je Titovo telo prevezeno iz Ljubljane u Beograd. Danas je voz izložen u Topčideru kao muzej, a koristi se i za snimanja filmova i spotova.

Prema procenama, današnja vrednost Plavog voza bila bi i do 1,5 milijardi dolara.

Privatni avioni – sloboda i brzina putovanja

Za putovanja unutar Jugoslavije i inostranstva, Tito je koristio privatne avione, među kojima su bili Douglas C-54 Skymaster i drugi modeli. Ovi avioni su mu omogućavali da brzo i komforno putuje, često neophodno zbog njegove dinamične političke aktivnosti. Avioni su prilagođavani potrebama predsednika, sa luksuznim enterijerom i svim potrebnim pogodnostima za rad i odmor tokom leta. Njegova avionska flota bila je jedna od najopremljenijih u regionu tog doba.

Douglas DC‑6B (1958–1967) - Tito je 1958. dobio specijalno prilagođeni Douglas DC‑6B — luksuzni plemeniti avion konvertovan u predsednički sa brojem registracije YU‑AFA (7451), objavio je ranije muzej Jugoslavije. Izrađen je za maksimalan komfor, bez teretnih vrata. Koristio ga je gotovo 10 godina, preletevši 55 letova, a bio je ključan za diplomatska putovanja i razvoj Pokreta nesvrstanih. Godine 1967. avion je poklonjen predsedniku Zambije Kennethu Kaundi.

- Od 1967. Tito je koristio sovjetski Ilyushin Il‑14 za predsedničku vazdušnu službu. Sud Aviation SE 210 Caravelle (1969–1975) - Sledeći avion bio je francuski Caravelle SE‑210, dže­t-liner koji je služio tokom 1969–1975.

- Sledeći avion bio je francuski Caravelle SE‑210, dže­t-liner koji je služio tokom 1969–1975. Boeing 727 (1975–1980) - Od 1975. Tito je leteo luksuznim Boeing 727 avionom, registarske oznake YU‑AKH i YU‑AKD. Dva identična aviona služila su zbog bezbednosti — "jedinica" je poletala pre aviona sa Titom. Ovaj avion je korišćen do Titove smrti 1980., kada je avio-servis prešao na Aviogenex.

Za potrebe visokih zvaničnika, Tito je imao i pristup državnim avionima, koji su služili kao avionska flota za njegove diplomatske posete. U kasnijim godinama, Tito je imao i mlađe, modernije avione za komfornije i brže putovanje.

Galeb – plutajući dvorac na Jadranu

Tito je posedovao i jahtu Galeb, jednu od najimpozantnijih jahti u Evropi tog vremena. Sa svojih oko 62 metra dužine i luksuznim enterijerom, Galeb je služio ne samo kao prevozno sredstvo već i kao luksuzna rezidencija na vodi. Tito je na Galebu primao strane državnike, ugostio svetske lidere, pa čak i umetnike i intelektualce. Jahta je opremljena svim modernim pogodnostima koje su postojale u to vreme, od salonskih prostorija do kabina za posadu. Putovanja ovim plovilom bila su simbol statusa, moći i prestiža.

Jahta Jadranka

Jahta Jadranka izgrađena je 1977. godine u brodogradilištu na Krku i Kraljevici, duga oko 34 metra, s luksuznim enterijerom od mahagonija i tikovine. Bila je opremljena za udoban boravak Tita i njegove pratnje, sa tri salona, dva apartmana i osam ležajeva.

Za razliku od poznatije jahte Galeb, Jadranka je služila za privatne, mirnije izlete duž jadranske obale. Tito je ovom jahtom plovio oko 24 puta, najčešće tokom boravka na Brionima.

Nakon Titove smrti jahta je prešla u vlasništvo mornarice, a danas se nalazi u luci Bar u Crnoj Gori, u lošem stanju i izvan plovidbe. Godine 2019. ponuđena je na prodaju po početnoj ceni od 80.000 evra, kasnije sniženoj na 50.000 evra, pisale su tada crnogorske Vijesti.

Jadranka ostaje simbol jedne epohe jugoslovenske pomorske istorije i Titovog stila života.

Kolekcija umetnina

Tito je bio poznat i kao veliki ljubitelj umetnosti. Tokom brojnih putovanja po svetu, pažljivo je prikupljao slike, skulpture, tapiserije i druge umetničke predmete. Njegova zbirka uključivala je radove poznatih evropskih slikara, ali i lokalne umetnike iz Jugoslavije. Pored umetničke vrednosti, mnogi od tih predmeta imali su i značajnu istorijsku vrednost, što je dodatno podizalo prestiž njegovih kolekcija. Ovi umetnički biseri često su krasili rezidencije i služili kao ukras državničkih salona.

Luksuzni predmeti i pokloni