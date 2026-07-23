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Smrt muškarca iz Beograda koji je stradao dok je električnim uređajem prao automobil ponovo je otvorila pitanje koliko su električni aparati koje svakodnevno koristimo zaista bezbedni.

Iako se mnogima čini da su perači pod pritiskom, produžni kablovi i drugi uređaji potpuno bezopasni, stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba, neispravna oprema i rad u vlažnim uslovima mogu dovesti do strujnog udara sa tragičnim posledicama.

Strujni udar

Podsetimo, u beogradskom naselju Mala Moštanica pre tri dana došlo je do tragedije kada je Bojan Ć. (47) iz Zemuna izgubio život usled strujnog udara tokom pranja automobila. Bojan je odlučio da opere vozilo u dvorištu i posegnuo za mašinom za pranje pod pritiskom.

Međutim, teren na kom se nalazio bio je izuzetno vlažan. Čim je na mokroj travi uključio električni aparat, došlo je do strujnog udara.

Elektromehaničar Branko Zrnić za Prvu TV objašnjava da bezbednost ne zavisi samo od samog uređaja, već pre svega od načina na koji se koristi. Kako ističe, najveći rizik od strujnog udara nastaje kada korisnik nije adekvatno zaštićen ili koristi opremu koja nije namenjena uslovima u kojima radi.

Najvažnija je adekvatna obuća

Govoreći o tragediji koja se dogodila prilikom pranja automobila, Zrnić ističe da je pravilna upotreba električnih uređaja ključna za sprečavanje nesreća.

- Suština je da koristimo pravilno svaki taj uređaj. Šta znači da koristimo pravilno? U ovom slučaju, recimo, ako koristimo taj perač automobila, moramo imati dobru obuću, da ne budemo mi u dodiru sa zemljom. Najčešće gumena je najbolja, tako da na neki način obezbedimo sebe da ne budemo u tom zatvorenom strujnom kolu.

Sagovornik objašnjava da zaštita korisnika ne zavisi samo od obuće, već i od ispravnosti električne instalacije i kablova kojima se uređaj napaja.

Kabl mora da ima uzemljenje

Posebno upozorava na produžne kablove i priključke koji nemaju odgovarajuću zaštitu, jer upravo oni mogu biti jedan od uzroka strujnog udara.

- Ti kablovi kojim se napaja taj aparat, oni moraju biti kvalitetni, da imaju dobru tu zaštitu, da ne bi taj kabal isto bio provodan. I taj kabal mora imati tri žice, znači nulu, fazu i uzemljenje. Mnogi kablovi imaju samo dve, imaju fazu i nulu, nemaju uzemljenje.

Kako objašnjava, u slučaju kvara na uređaju upravo uzemljenje može biti presudno za bezbednost korisnika.

Kada dolazi do strujnog udara

Prema rečima Zrnića, ukoliko uređaj ima kvar i dođe do probijanja struje, osoba koja njime rukuje može postati deo strujnog kola, naročito ako nije adekvatno izolovana od tla.

- I onda, kad se desi ovakav neki slučaj, da taj kompresor probija, vi ste u zatvorenom tom strujnom kolu ako nemate dobru obuću i vi možete da stradate držeći njega u ruci.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre svakog korišćenja električnih uređaja, posebno na otvorenom i u blizini vode, proveri stanje kablova, utikača i same opreme, kao i da se koriste isključivo uređaji i produžni kablovi namenjeni takvim uslovima.

Za rad u vlažnim uslovima postoje posebni kablovi

Na pitanje da li običan kućni produžni kabl sme da se koristi napolju, Zrnić odgovara da za rad u vlažnim uslovima postoje posebni kablovi sa dodatnom zaštitom, koji imaju sloj gume i dodatni plastični omotač, zbog čega su deblji i otporniji od običnih. Dodaje i da kabl mora da ima najmanje tri žice odgovarajućeg preseka kako bi bezbedno napajao uređaj i smanjio rizik od strujnog udara u slučaju kvara.

Govoreći o FID sklopki, Zrnić objašnjava da je reč o zaštitnom uređaju koji može da spase život, jer u trenutku kada registruje proboj struje na uzemljenje automatski prekida napajanje električnom energijom i tako sprečava da dođe do povređivanja osobe koja rukuje uređajem.

Stručnjaci zato upozoravaju da korišćenje neodgovarajuće opreme, posebno u kombinaciji sa vodom, može imati ozbiljne posledice i da se sa električnim uređajima nikada ne sme rukovati ukoliko postoji sumnja da su neispravni ili nisu namenjeni uslovima u kojima se koriste.

Kurir/ Blic