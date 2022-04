EVO ČEGA SE SRBI, POSLE PROMAJE, NAJVIŠE BOJE: Mnogo je suprotstavljenih MIŠLJENJA, ali STRUČNJACI se u jednom slažu

Posle promaje, najveći strah u Srba je izgleda tuširanje sa upaljenim bojlerom! Iako su slučajevi strujnog udara prilikom tuširanja dosta retki, to ne sprečava građane da na tuširanje uz upaljen bojler gledaju kao moguću smrt.

Na Tviteru se pokrenula diksusija na temu upaljenih bojlera i razlika u stavovima je zaista bizarna. Građani ili se nikada ne tuširaju sa upaljenim bojlerom ili ga gase samo slučajno. Oni koji se nikada ne kupaju sa upaljenim bojlerom su ostali fascinirani brojem ljudi koji svoj nikada ne gasi. Oni takođe tvrde da je to jedna od najopasnijih radnji, jer se sa bojlerima nikada ne zna na čemu smo. Sa druge strane ljudi koji su se na ovu objavu u komentarima predstavljali kao stručnjaci, tvrde da nikakva opasnost ne postoji. Oni tvrde da je nabitnije kakve su instalacije i da tehnologija i moderni bojleri sprečavaju bilo kakav strujni udar tokom tuširanja.

foto: Shutterstock

Međutim, možemo slobodno da pretpostavimo da nije svaki bojler u Beogradu i Srbiji baš najmodernije čudo tehnike. U tom slučaju su presudne instalacije i, nažalost, sreća.

"Da bi se sprečili strujni udari u toku tuširanja najbitnije su instalacije. Mnogi bojleri su potpuno bezbedni, međutim nikada ne možete da predvidite da li će takva situacija da se desi. Zato je najbolje da zovete stručnjake da vam provere instalacije po kupatilu, jer drugačije nikako ne možete da budete sigurni. Ja sam više puta čuo da je nekome u kadu upao radio nego da ga je udarila struja zbog bojlera. Šalu na stranu, ali ukoliko želite da smanjite šanse od strujnog udara bolje je da se tuširate sa ugašenim bojlerom. Ipak nije sam bojler problem već instalacije", rekao je električar iz PR TIM KI.

Da slika nije crno-bela znali smo odavno, ali po ovom pitanju se ponekada čak ni stručnjaci ne slažu u potunosti.

" Bojler treba obavezno isključiti prilikom tuširanja, a to oko 50 odsto ljudi u Srbiji ne radi. Takođe, fen nikako ne sme da se koristi u kupadilu, a sve i da nam ne padne u vodu, može doći do strujnog udara, jer se nakon tuširanja u kupatilu stvara kondenz u vazduhu i tu vlagu fen, kao otvoren uređaj, uvlači direktno u motor", tvrdi električar Ljuba.

Pored bojlera, do tragedije može doći i kada nastupi kratak spoj između grejalice i bojlera ako su upaljeni tokom tuširanja. Da bi se zaštitili od ovakvih nesreća građani treba da vode više računa prilikom upotrebe električnih uređaja, a osim što treba da paze da ih ne pokvase, treba da vode računa i o instalacijama.

foto: Profimedia

"Redovan servis i kontrola kako samih aparata, tako i kablova i osigurača. Same instalacije u zidovima takođe mogu da se ispitaju, ali ne sa apsolutnom sigurnošću, jer se nikad ne zna gde će koja žica da "pusti". Veliki potrošači, kao što su bojler, veš mašina, grejalice, TA peći... vuku mnogo ampera, i ako se ostave da rade duže vreme, kablovi koji provode tu struju će početi da se greju, što može da dovede do topljenja izolacije i ogoljivanja žica. A kada se gole žice dodirnu, dolazi do kratkog spoja i požara. Ili iskakanja osigurača", objašnjava Ljuba.

I ako reči stručnjaka i nisu toliko ohrabrujuće, zaključak je da je bolje da i ugasimo bojler pa barem kolko tolko smanjimo opasnost od potencijalnog strujnog udara. Međutim, za mnoge je to rizik koji su spremni da prihvate samo kako ne bi slučajno zabroravili posle tuširanja ponovo da ga uključe, i tako izbegnu svađu sa ukućanima.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

01:21 BOJLER MOŽE DA BUDE FATALAN KAO I BOMBA: Izbegnite eksploziju i strujni udar! (KURIR TELEVIZIJA)