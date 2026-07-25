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Letnja sezona je u punom zamahu, a sa njom po ko zna koji put kreću i večite rasprave o takozvanom "paradajz turizmu". Dok pojedini dežurni kritičari na društvenim mrežama jedva čekaju da osude svakoga ko u gepek ubaci ručni frižider, naši ljudi su konačno rešili da ogole dušu i priznaju - niko na more ne ide praznih ruku!

Sve je počelo objavom Zorana u Fejsbuk grupi za ljubitelje Grčke "Live from Greece", gde je iskreno upitao članove šta je to što "kriju" u prtljagu kada krenu na put. Kako je naglasio, ovde nije reč o uštedi novca, već o malim ritualima bez kojih odmor jednostavno nije potpun.

"Ima li ikoga među nama ko krene na more potpuno praznih ruku? Mislim da nema, jer svi mi imamo one neke naše male rituale koji nemaju veze sa džepom, nego sa našom dušom!", napisao je Zoran.

Grčka, paradajz i pašteta Foto: Shutterstock

Čvarci na moru i turska kafa na terasi

Zoran je u svojoj objavi podsetio i na nedavni hit iz grupe kada je jedan naš čovek, koji inače živi u Grčkoj, zamolio turiste da mu iz Srbije donesu kilogram čvaraka. Iako je ispao nesporazum jer je u pitanju bio naš čovek koji godinama živi u Grčkoj, to je otvorilo pitanja - šta je to za čim najviše čeznemo čim pređemo granicu?

Podelivši lični primer, Zoran je otkrio da njegova supruga ne kreće na put bez domaće turske kafe, jer joj grčka iz supermarketa jednostano "ne miriše kako treba za onaj prvi jutarnji merak na terasi". Uz to, tu su redovno Plazma, Smoki i čips.

Od pršute i vinjaka do sopstvenog jastuka!

Ubrzo su usledile stotine komentara, a Srbi su bez ustručavanja počeli da nabrajaju svoje "gepek-adute".

Jedan od najsimpatičnijih odgovora dao je Miroljub, podsećajući da stari dobri domaći paradajz nema konkurenciju:

- Ja nosim svake godine kilogram domaćeg paradajza! Jednom me carinik pitao: "Bratko, šta ti to lepo miriše u gepeku?"

Foto: Printscreen/Facebook, Shutterstock

Drugi su priznali da bez domaće rakije, slaninice i pršute ne prelaze granicu, dok pojedine dame nose čak i hranu za koju ih je, kako kažu, "sramota da napišu".

Pored supe iz kesice, pašteta, makarona i Čokolina za decu, ispostavilo se da Srbi na more nose i nesvakidašnje stvari poput - omiljenih šolja za kafu, sopstvenog escajga, pa čak i vlastitog jastuka!

- Nosim samo našu domaću kafu jer im njihova nije dovoljno jaka, a suprug ponese litar vinjaka!

"Naš domaći kulen i slaninu, paštetu pod obavezno (obožavam paštetu i paradajz na plaži), supu u kesicama i jastuče."

"Nema čuđenja i zgražavanja, mi ne polazimo bez kafe, cigara, naših šoljica za kafu i pribora za jelo! Navika je čudo, a uživanje maksimalno!"

"Ostavite moralnu policiju po strani!"

Na kraju, zaključak većine turista je jasan - bez obzira na to šta dežurna "moralna policija" na mrežama imala da kaže o nošenju hrane u gepeku, udobnost. navike i lični komfor su na prvom mestu.