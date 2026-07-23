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Prve oficirske činove u subotu će dobiti 106 kadeta Vojne akademije i 30 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije na promociji u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Bezmalo već mesec dana uvežbavaju svaki pokret do najsitnijih detalja kako bi sve bilo pod konac kad stanu u stroj pred porodicama, ali i najvišim državnim i vojnim rukovodstvom. Ekipa Kurira prisustvovala je završnim pripremama, koje izgledaju gotovo kao sama svečanost.

U stavu mirno deset podešelona. Tu su zastavni vod i komanda svečanog stroja. Većina je u svečanim, plavim ili zelenim uniformama. Budući oficiri sa zlatnim opasačima, zastavni vod sa srpskom trobojkom u dobro poznatim novim maskirnim uniformama.

Svi kao jedan. Pogled prav, oštar. A srce im, verovatno, od uzbuđenja iskače iz grudi. Spremni su da ponosno služe otadžbini jer je "čast njihova imovina".

- Oficiri i kadeti, zdravo!

- Zdravo! - ori se vojnički glas Banjicom.

Foto: Petar Aleksić

Na komandu svi se okreću ka zastavi. Gromko odjekuje "Bože pravde", a potom i čestitka povodom proizvođenja u čin potporučnika.

- Hvala! - uglas će mladi oficiri.

Najbolji među njima dobiće i oficirske sablje s posvetom.

Strojevim korakom koračaju odlučno, vojnički i ponosno.

1/5 Vidi galeriju Generalna proba pred promociju najmlađih oficira Vojske Srbije 2026. Foto: Petar Aleksić

Najbolji u klasi

Predrag Đuričić (23) iz Sremske Mitrovice je najbolji među najboljima. Inače, bio je i najbolji učenik u svojoj klasi u Vojnoj gimnaziji, a Kurir je 2023. s njim radio priču kao višebojcem koji je ima prosek 10,00.

- U sebi sam uvek osećao potrebu za sistemom koji se zasniva na disciplini, poštenju, časti, da imam mogućnost napredovanja po nivoima na osnovu zasluga, i sve me to privuklo da probam da se nađem u vojnom sistemu. Mlada osoba ne može da bude sigurna u to, ja sam to samo osetio u sebi, ali ispostavilo se tokom Vojne gimnazije da je to pravo mesto za mene, tako da sam odlučio i da nastavim na Vojnoj akademiji - kaže odlučno Đuričić:

Predrag Đuričić, najbolji u klasi Foto: Petar Aleksić

- Tokom ovih osam godina školovanja, to je za mene postalo glavni deo života, pored, naravno, porodice. Kompletna moja ličnost se preobrazila i postala posvećena vojnom pozivu. To nije obično zanimanje, tako da je cela moja ličnost prilagođena tome i apsolutno sam usmeren ka službi otadžbini.

Vraća se u stroj. Dolazi završni deo. Kadetima se pušta zvuk naleta aviona i pozdrav pilota, čestitka, aplauz...

- Živela Srbija! - prolama se kasarnom.

Jedino nije bilo bacanja šapki, ali biće sutra. A kad polete uvis, pratiće ih zagrljaji, osmesi i mnogo suza. Radosnica.

Jelena Mićić, najbolja u generaciji Medicinskog fakulteta VMA

Jelena Mićić (25) iz Niša najbolja je u generaciji Medicinskog fakulteta VMA.

Jelena Mićić Foto: Petar Aleksić

- Ovo odlikovanje za mene predstavlja veliku čast, ali i potvrdu da su trud, rad i energija koje sam uložila tokom šest godina studija, vojne obuke i usavršavanja prepoznati i vrednovani. Istovremeno, ono nosi i veliku odgovornost, jer me obavezuje da nastavim da napredujem i profesionalno i kao čovek. Tokom studiranja bilo je potrebno mnogo discipline, rada i dobre organizacije kako bih uspevala da uskladim učenje, sport i privatni život. Sve to me je oblikovalo i naučilo da budem istrajnija, odgovornija i spremnija za izazove koji me čekaju - kaže Jelena.

Vojni avioni nadleću Beograd Ministarstvo odbrane je saopštilo da će zbog uvežbavanja i realizacije svečane promocije vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda do 25. jula. - Program svečanosti uveličaće i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupi umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i reprezentativnog orkestra Garde.

Medicinski fakultet VMA, ističe, izabrala je jer je želela da spoji lekarski poziv sa oficirskim pozivom.

- Još ranije sam čula da je VMA jedna od najuglednijih medicinskih ustanova u našoj zemlji i želela sam da steknem vrhunsko medicinsko obrazovanje od iskusnih profesora. Sa druge strane, želela sam da prođem i vojnu obuku, da osetim šta znači nositi vojnu, a kasnije i oficirsku uniformu, kako bih i na taj način mogla da služim i pomognem svojoj otadžbini kada god bude potrebno.

Dodaje da za nju Vojska Srbije predstavlja ideal kojem teži.

- Vojska Srbije za mene je inspiracija da budem bolja, da stalno napredujem i da svojim znanjem i radom dam doprinos svom narodu i svojoj zemlji.

1/6 Vidi galeriju Generalna proba kadeta pred promociju najmlađih oficira Foto: Petar Aleksić

Najbolji kadeti Vojne akademije Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci

Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama

Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO

Jelena Mićić - najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA

Ova svečanost je nastavak tradicije

Kapetan Vukojica Živanović, referent za informisanje i moral u Komandi kadetske brigade, navodi da promocije najmlađih oficira vojske Srbije za celu vojsku, za ministarstvo i Vojnu akademiju, imaju višestruki značaj.

Vukojica Živanović Foto: Petar Aleksić

- Ovakve svečanosti predstavljaju nastavak tradicije i simboličan kontinuitet koji Vojna akademija i vojska gaji već više od dva veka, onoliko koliko traje i moderna srpska država. Imajući u vidu kontinuitet koji sam pomenuo, za Vojsku Srbije je taj momenat važan jer 25. jula dobija novu generaciju najmlađih oficira vojske Srbije, koji će svoje znanje stečeno u školi do sada pretočiti u odgovornost na novim komandnim i komandirskim dužnostima koje će imati u našoj vojsci - objasnio je kapetan Živanović i naglasio da Vojska Srbije i Vojna akademija željno iščekuju nove generacije: