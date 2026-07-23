Srbija dobija nove čuvare otadžbine! Kurir na Vojnoj akademiji: Ovako se kadeti pripremaju za promociju oficira, a Predrag je jedan od najboljih FOTO
Prve oficirske činove u subotu će dobiti 106 kadeta Vojne akademije i 30 kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije na promociji u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.
Bezmalo već mesec dana uvežbavaju svaki pokret do najsitnijih detalja kako bi sve bilo pod konac kad stanu u stroj pred porodicama, ali i najvišim državnim i vojnim rukovodstvom. Ekipa Kurira prisustvovala je završnim pripremama, koje izgledaju gotovo kao sama svečanost.
U stavu mirno deset podešelona. Tu su zastavni vod i komanda svečanog stroja. Većina je u svečanim, plavim ili zelenim uniformama. Budući oficiri sa zlatnim opasačima, zastavni vod sa srpskom trobojkom u dobro poznatim novim maskirnim uniformama.
Svi kao jedan. Pogled prav, oštar. A srce im, verovatno, od uzbuđenja iskače iz grudi. Spremni su da ponosno služe otadžbini jer je "čast njihova imovina".
- Oficiri i kadeti, zdravo!
- Zdravo! - ori se vojnički glas Banjicom.
Na komandu svi se okreću ka zastavi. Gromko odjekuje "Bože pravde", a potom i čestitka povodom proizvođenja u čin potporučnika.
- Hvala! - uglas će mladi oficiri.
Najbolji među njima dobiće i oficirske sablje s posvetom.
Strojevim korakom koračaju odlučno, vojnički i ponosno.
Najbolji u klasi
Predrag Đuričić (23) iz Sremske Mitrovice je najbolji među najboljima. Inače, bio je i najbolji učenik u svojoj klasi u Vojnoj gimnaziji, a Kurir je 2023. s njim radio priču kao višebojcem koji je ima prosek 10,00.
- U sebi sam uvek osećao potrebu za sistemom koji se zasniva na disciplini, poštenju, časti, da imam mogućnost napredovanja po nivoima na osnovu zasluga, i sve me to privuklo da probam da se nađem u vojnom sistemu. Mlada osoba ne može da bude sigurna u to, ja sam to samo osetio u sebi, ali ispostavilo se tokom Vojne gimnazije da je to pravo mesto za mene, tako da sam odlučio i da nastavim na Vojnoj akademiji - kaže odlučno Đuričić:
- Tokom ovih osam godina školovanja, to je za mene postalo glavni deo života, pored, naravno, porodice. Kompletna moja ličnost se preobrazila i postala posvećena vojnom pozivu. To nije obično zanimanje, tako da je cela moja ličnost prilagođena tome i apsolutno sam usmeren ka službi otadžbini.
Vraća se u stroj. Dolazi završni deo. Kadetima se pušta zvuk naleta aviona i pozdrav pilota, čestitka, aplauz...
- Živela Srbija! - prolama se kasarnom.
Jedino nije bilo bacanja šapki, ali biće sutra. A kad polete uvis, pratiće ih zagrljaji, osmesi i mnogo suza. Radosnica.
Jelena Mićić, najbolja u generaciji Medicinskog fakulteta VMA
Jelena Mićić (25) iz Niša najbolja je u generaciji Medicinskog fakulteta VMA.
- Ovo odlikovanje za mene predstavlja veliku čast, ali i potvrdu da su trud, rad i energija koje sam uložila tokom šest godina studija, vojne obuke i usavršavanja prepoznati i vrednovani. Istovremeno, ono nosi i veliku odgovornost, jer me obavezuje da nastavim da napredujem i profesionalno i kao čovek. Tokom studiranja bilo je potrebno mnogo discipline, rada i dobre organizacije kako bih uspevala da uskladim učenje, sport i privatni život. Sve to me je oblikovalo i naučilo da budem istrajnija, odgovornija i spremnija za izazove koji me čekaju - kaže Jelena.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da će zbog uvežbavanja i realizacije svečane promocije vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda do 25. jula.
- Program svečanosti uveličaće i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, kao i nastupi umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i reprezentativnog orkestra Garde.
Medicinski fakultet VMA, ističe, izabrala je jer je želela da spoji lekarski poziv sa oficirskim pozivom.
- Još ranije sam čula da je VMA jedna od najuglednijih medicinskih ustanova u našoj zemlji i želela sam da steknem vrhunsko medicinsko obrazovanje od iskusnih profesora. Sa druge strane, želela sam da prođem i vojnu obuku, da osetim šta znači nositi vojnu, a kasnije i oficirsku uniformu, kako bih i na taj način mogla da služim i pomognem svojoj otadžbini kada god bude potrebno.
Dodaje da za nju Vojska Srbije predstavlja ideal kojem teži.
- Vojska Srbije za mene je inspiracija da budem bolja, da stalno napredujem i da svojim znanjem i radom dam doprinos svom narodu i svojoj zemlji.
Najbolji kadeti Vojne akademije
- Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci
- Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama
- Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO
- Jelena Mićić - najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA
Ova svečanost je nastavak tradicije
Kapetan Vukojica Živanović, referent za informisanje i moral u Komandi kadetske brigade, navodi da promocije najmlađih oficira vojske Srbije za celu vojsku, za ministarstvo i Vojnu akademiju, imaju višestruki značaj.
- Ovakve svečanosti predstavljaju nastavak tradicije i simboličan kontinuitet koji Vojna akademija i vojska gaji već više od dva veka, onoliko koliko traje i moderna srpska država. Imajući u vidu kontinuitet koji sam pomenuo, za Vojsku Srbije je taj momenat važan jer 25. jula dobija novu generaciju najmlađih oficira vojske Srbije, koji će svoje znanje stečeno u školi do sada pretočiti u odgovornost na novim komandnim i komandirskim dužnostima koje će imati u našoj vojsci - objasnio je kapetan Živanović i naglasio da Vojska Srbije i Vojna akademija željno iščekuju nove generacije:
- Ovde ih čeka motivisan, obrazovan, školovan kadar, spreman da im preda sve svoje znanje i stručnost, i ono najlepše što ima od svojih ljudskih osobina, kako bi ih spremili za odgovorne pozicije sutra u našem društvu i u našoj državi. Vojna akademija će ih dodatno odnegovati, odgajiti i vaspitati, ali moraju biti spremni na odricanje, samopregor i žrtvu do krajnjih granica, kako bi ispitali i svoje granice, a sve zarad dobrobiti cele otadžbine i našeg društva.