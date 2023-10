VOJNI VIŠEBOJCI JAČI NEGO IKAD! Tim ojačale kadetkinje, tu je i NAJBOLJI student u poslednje 2 decenije: Ovo ne može svako (FOTO)

Sportski centar Vojne akademije. Sedam sati ujutru. Vojni višebojci već na zagrevanju, pa na trening i prvi poligon motoričkih sposobnosti. Svi za jednog - jedan za sve, i momci i devojke u ekipi poznatoj kao "Nemanjića orlovi" koji su krajem septembra osvojili prvo mesto na 16. Međunarodnom takmičenju u vojnom višeboju u Slovačkoj.

Čuje se komanda rukovodioca sekcije vojnog višeboja potpukovnika doc. dr Negovana Ivankovića - Kreni. Momci u punoj snazi, ali ni devojke, koje su u timu vojnih višebojaca tek od pre dve godine, ne zaostaju. I dok one smireno prelaze grede, prvi pitomci već preskaču kozlić kao od šale.

- Vojni višeboj je pravi vojni sport koji se sastoji od pet disciplina i to: savlađivanje poligona pešadijskih prepreka, plivanje na 50 metara slobodnim stilom, gađanje bombom u metu i dalj, gađanje automatskom puškom na daljini od 100 metara i kros u dužini do četiri kilometara.

U svetu je vojni višeboj zastupljen kao "militari pentathlon" gde postoje prepreke u dužini od 500 metara, plivanje na 50 metara uz savlađvanje prepreka, kros od osam kilometara, gađanje puškom na daljini od 200 metara, (po sportskom programu) i disciplina koja je identična našoj - gađanje bombom u metu i dalj.

U nekim zemljama koje organizuju višeboj na svom nacionalnom nivou imamo i šestu disciplinu - rafting - priča nam potpukovnik doc. dr Ivanković sa Katedre vojnohemijskog inženjerstva dok oštrim okom nadzire kadete, i nastavlja:

Timski duh

- Višeboj zahteva od kadeta da budu izuzetno svestrani sportisti, jer uz sve svoje redovne dnevne obaveze moraju da postignu i visok rezultat u različitim disciplinama. Svako od njih zauzvrat dobija timski duh koji je najvažniji jer naš moto je da timski duh iz pojedinca izvuče ono što je najbolje u njemu. Što se mene tiče kao rukovodioca i trenera od njih zahtevam ozbiljan pristup svakoj obavezi, ali - moraju da imaju prosek osam i više, i da polože sve ispite u roku, eventualno jedan da ostane i to samo ako se bore za bolju ocenu - kroz osmeh kaže potpukovnik Ivanković.

Višebojci su u sali bili u sportskoj garderobi i originalnim majicama. Na grudima im iscrtane sve discipline, a na desnom ramenu amblem - "Nemanjića orlovi". Na leđima ime, natpis "vojni višeboj" i parola - "I kada se završi, trening i dalje traje". Sve mora da bude pod konac i zato vojni višebojac ne može da bude svako.

- Ovo je jedina sekcija na Vojnoj akademiji za koju se radi selekcija slično kao za specijalne jedinice u vojci - naglašava vođa sekcije i objašnjava:

Anastasija Vojvodić

Prva devojka na višeboju

Anastasija Vojvodić (23), 145. klasa smer vojno-elektronsko inženjerstvo, je prva devojka na višeboju.

foto: Zorana Jevtić

- Od prve godine Vojne akademije sam na sekciji vojnog višeboja. Kada se odlučivalo ko će ići na koju sekciju, dosta sam razmišljala jer sam mislila da neću moći treninge da uskladim sa naukom, ali kada sam krenula videla sam da me to samo dodatno motiviše. Ujutru treniramo i to me samo razbudi i da energiju za ostatak dana. Za sve što želiš nađeš i način da to ostvariš. Ova naša iskustva su prelepa i nezaboravna, nema tenzije jer svi imamo jedan cilj, verujemo i uspemo. Kolektivni duh nas drži zajedno.