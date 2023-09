NAŠA VOJSKA IMA JAČE, SIGURNIJE I MODERNIJE NAORUŽANJE: Građani nagrnuli na SAJAM "PARTNER 2023"! Jedna stvar ih oduševila! (FOTO)

Građani koji su danas posetili 11. međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme "Partner 2023" bili su oduševljeni izlagačima i vojnom industrijom, a najveću pažnju su im privukli artiljerija i bespilotne letilice. Zbog rekordnog broja posetilaca u halama 1, 4 i 2A reporteri Kurira su od prvih sati otvaranja za publiku zatekli ogromnu gužvu, a dosta ljudi zadržavalo se i na otvorenom prostoru, gde su, između ostalog, izloženi avioni i helikopteri.

1 / 5 Foto: Aleksandra Kocić

Među posetiocima bilo je dosta ljubitelja vojnog naoružanja, poznavalaca vojne industrije, ali i porodica s decom, koja su se fotografisala pored moćne mašinerije.

Penzioner Tomislav T., koji je radio u policiji, kaže da redovno posećuje sajam naoružanja.

- Dosta poznajem našu vojnu industriju, stalno čitam o tome i sve pratim. Došao sam da vidim koje to novine imamo. Razumem se u artiljeriju pa mi to privlači pažnju. Zanimljive su mi i bespilotne letelice, za koje znam da su efikasne. Ono što sam dosad video u ovoj hali je zaista dobro - kaže nam Tomislav:

1 / 6 Foto: Aleksandra Kocić

- Treba izlagati i prikazivati naoružanje jer ljudi to zaista treba da vide. Samim tim što izlažemo i pokazujemo to svetu znači da imamo i da vredimo. Naši vojni instituti napreduju i to smo ovde mogli da vidimo.

Trojicu mladića zatekli smo u potrazi za "perunom" - samohodnom haubicom "nora B-52 NG", novim adutom srpske namenske industrije. Mihailo Stakić (22) kaže za Kurir da je na predlog druga došao da vidi vojnu opremu i da je prijatno iznenađen i zadivljen.

00:15 Gužve na Međunarodnom sajmu naoružanja

- Sve mi je zanimljivo, videli smo kamione, opremu na vozilima. Dosad sam naoružanje gledao samo na televiziji, sada sam prvi put video uživo i sve ovo mi deluje jače, sigurnije, modernije nego ranije.

1 / 6 Foto: Aleksandra Kocić

Zbog svega toga osećam se nekako sigurno, a mislim da istu sigurnost osećaju i ostali građani. Iako nisam u toku s namenskom industrijom i dolazim sa više škole za vaspitače, želeo sam sve ovo da vidim - istakao je Stakić, dok je njegov drug Miloš Milićević naglasio da su mu se na prvi pogled dopale rakete:

1 / 9 Foto: Aleksandra Kocić

Ministar Vučević Potpisan rekordni ugovor od 13,5 milijardi dinara Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju ugovora između Ministarstva odbrane i JP "Jugoimport-SDPR" za nabavku i modernizaciju 92 složene borbene platforme, za potrebe Vojske Srbije, u ukupnoj vrednosti od oko 13,5 milijardi dinara. foto: Instagram/milosvucevic Načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, brigadni general dr Slavko Rakić potpisao je dva ugovora s Tijanom Konić i Andrijanom Subotić iz preduzeća "Jugoimport-SDPR", dok je pukovnik Dragan Panić iz Uprave za nabavku i prodaju Sektora za materijalne resurse potpisao tri ugovora sa Andrijanom Subotić. Osim nosilaca ugovora, u proizvodnju će biti uključeno i više od 20 kooperanata, delom iz odbrambene industrije Srbije, kao i podizvođači koji poseduju kapacitete da odgovore savremenim zahtevima u pogledu kvaliteta i rokova isporuke.

foto: Aleksandra Kocić

- Nažalost, ranijih godina nisam dolazio na sajam, ali da sam znao da je ovako dobro i moćno, došao bih. Hteo sam da vidim ovo uživo, a ne samo na fotografijama. Moram da se raspitam o "perunu", o kome svi pričaju prethodnih dana. Zanimljivi su mi i bespilotne letelice i dronovi. Odavno se interesujem za vojnu industriju, a ono što ovde vidim pokazuje mi da i mi dosta napredujemo u ovom domenu.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić