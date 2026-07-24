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Putnici koji su uplatili letovanja preko turističke agencije Lord travel iz Niša ostali su u šoku nakon što su dobili obaveštenje da njihova putovanja neće biti realizovana!

U isto vreme, račun agencije je u blokadi, dok je istog dana u APR-u registrovano novo privredno društvo Lord Turs na istoj adresi.

Kako Kurir nezvanično saznaje oko 200 putnika ostalo je bez letovanja.

- Dobila sam nekoliko dana pre polaska na odmor poruku od agencije i to na Vajber. Naveli su da nažalost nisu u mogućnosti da realizuju putovanje usled nepredviđenih okolnosti i kako im je žao zbog neprijatnosti - rekla je za Kurir jedna Nišlijka koja je želela da ostane anonimna.

Ova turistička agencija nudila je aranžmane za Španiju, Grčku i Srbiju.

- Otkazali su nam odmor četiri dana pred put, a uplatili smo još u januaru Nei Pori. Prevaranti nad prevarantima - navela je jedna žena.