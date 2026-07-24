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Dok putnici Lord travela iz Niša nakon blokade računa agencije pokušavaju da saznaju kako da vrate novac za neostvarena putovanja, iz Jute upozoravaju da bi broj oštećenih mogao da bude oko 200.

Podsetimo, agencija ih je samo porukom obavestila da aranžmani neće biti realizovani, bez ikakvih daljih obaveštenja, što je putnike dodatno razljutilo.



A posebno je zanimljivo ili sumnjivo, kako ko tumači, što je istog dana kada je došlo do blokade osnovana nova agencija na istoj adresi!

Konačan broj oštećenih i procedura obeštećenja će biti poznati nakon postupanja Turističke inspekcije.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić navodi za Kurir da bi, prema prvim procenama, šteta mogla da iznosi oko 40.000 evra. Ova agencija, kako naglašava Seničić, nije članica Jute.

Apartmani u Grčkoj, Španiji i Srbiji

- Pretpostavljam da je oko 200 putnika u pitanju, jer agencija nije prodavala skupe aranžmane, već uglavnom apartmane u Grčkoj, nešto u Srbiji i manji broj aranžmana za Španiju - rekao je Seničić za Kurir.

On objašnjava da Lord travel ima polisu osiguranja od 50.000 evra kod Dunav osiguranja, a da će tačan broj oštećenih i visina štete biti poznati tek nakon izveštaja Turističke inspekcije.

Evo šta putnici mogu da učine

- Putnici moraju da sačekaju nalaz inspekcije, nakon čega se pokreće procedura kod osiguravača. Neophodno je da dostave ugovor o putovanju, program putovanja, opšte uslove putovanja, garanciju putovanja i fiskalni račun - naveo je Seničić.

Kako objašnjava, ukoliko ukupna šteta bude veća od iznosa osiguranja, naknada će se svim putnicima proporcionalno umanjiti kako bi svi dobili maksimalan mogući iznos iz raspoložive garancije.

Aleksandar Seničić - YUTA Foto: Kurir Televizija

Rade i kao posrednici

Seničić ukazuje i da Lord travel nije u svim slučajevima bio organizator putovanja, već i posrednik. U tim situacijama putnici ne bi trebalo da strahuju, jer je za realizaciju aranžmana odgovoran organizator putovanja.

- Ako je Lord bio samo posrednik, putnici treba da kontaktiraju organizatora i provere da li se nalaze na spisku putnika. Ukoliko postoji problem, mogu da se obrate Turističkoj inspekciji - rekao je Seničić.

Potrebno sistemsko rešenje

Registracija novog privrednog društva Lord Turs na istoj adresi dodatno je privukla pažnju. Seničić podseća da je u pitanju novo pravno lice i da postojeći propisi trenutno omogućavaju osnivanje nove firme, čak i kada prethodna ima probleme sa poslovanjem.

- To je problem koji mora sistemski da se reši. Imali smo slične situacije i ranije - zaključio je Seničić.



Inače, kako saznajemo, račun agencije Lord travel nije prvi put u blokadi i da je bilo problema odmah posle osnivanju 2016, zatim i tri godine kasnije, pa 2023. i na kraju ovde godine.

Reporteri Kurira su pokušali da stupe u kontakt sa agencijom, ali svi brojevi sa sajta su odmah izbacivali poziv. Nikoga nije bilo ni u prostorijama kada smo došli da porazgovaramo o novonstaloj situaciji. Vrata su bila zaključana, a na njima je natpis da je inspekcijski nadzor u toku.