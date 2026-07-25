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Influenserka Medelejn Vajt (Madeleine White) otkrila je da je račun za rođenje njene ćerke u Sjedinjenim Američkim Državama, pre nego što je troškove pokrilo zdravstveno osiguranje, iznosio oko 41.000 evra. U tu sumu uračunati su carski rez i čak tri nedelje koje je novorođenče provelo na odeljenju intenzivne nege.

Vajt je u nedavno objavljenom videu pokazala i konačan iznos koji je, nakon što je osiguranje pokrilo deo troškova, iznosionešto više od 3.400 evra.

Kako prenosi američki magazin People, influenserka je objasnila zbog čega su ona i njen suprug Endru Fedik (Andrew Fedyk) odlučili da njihova ćerka dođe na svet u SAD, iako bi porođaj u Kanadi ili Velikoj Britaniji bio besplatan.

- Mnoge je zanimalo zašto smo, pobogu, odlučili da se porodim ovde. Pa, evo odgovora - rekla je na početku videa.

Vajt je priznala da je očekivala račun za porođaj, ali da nije računala na to da će najveći deo troškova biti povezan sa boravkom bebe na intenzivnoj nezi.

- Iskreno, očekivala sam račun za porođaj. Nisam, međutim, očekivala račun za tri nedelje intenzivne nege. To verovatno ne bi promenilo našu odluku, ali možda bih počela ranije da štedim. Možda bismo preskočili kupovinu mini Kelly torbice - našalila se, misleći na luksuznu Hermès torbu koju poseduje.

"Ovo je naš dom"

Objasnila je da je razlog zbog kojeg su izabrali SAD zapravo jednostavan.

- Živimo ovde. Ovo je naš dom. Ovde su naši psi i mačka. Ne bih želela da se porodim negde gde se ne osećam kao kod kuće. Endruov posao je gotovo u potpunosti vezan za Severnu Ameriku - rekla je.

Dodala je da se nada da će se njena ćerka Žilijet (Juliette) jednog dana školovati u Velikoj Britaniji, ali da je njihov trenutni život u SAD, zbog čega je tamo planirala carski rez.

"Nije bilo zabavno, ali bol nije bila najveći problem"

Vajt je govorila i o oporavku nakon carskog reza, uz napomenu da njeno iskustvo možda nije bilo tipično jer ni sam porođaj nije protekao uobičajeno.

- Imala sam kontrakcije devet sati pre porođaja, a ni u jednom trenutku nisam osećala jak bol. Kada bi me medicinske sestre pitale da ocenim bol od jedan do deset, mislim da nikada nisam rekla više od četiri - ispričala je.

Ipak, priznala je da joj je najteže bilo da ustaje iz kreveta i ulazi u automobil. Briga za ćerku, koja je tri nedelje provela na intenzivnoj nezi, pomogla joj je da manje razmišlja o sopstvenom oporavku.

- Kada ti je mozak potpuno usmeren na nešto drugo, jednostavno nemaš vremena da razmišljaš o bolu - rekla je.

Zašto su angažovali noćnu dadilju?

Influenserka je odgovorila i na pitanja pratilaca o noćnoj dadilji koju su angažovali nakon što je beba stigla kući.

- Mnogi su me pitali da li mi je bilo teško da joj prepustim brigu o bebi. Moj odgovor je - ne - rekla je Vajtova.

Kako je objasnila, Žilijet je po povratku sa intenzivne nege i dalje delovala veoma krhko, pa se plašila da sama brine o njoj nakon što su to tri nedelje radile medicinske sestre.

Noćna dadilja pomagala je oko hranjenja, menjanja pelena, povijanja i uspavljivanja bebe.

- Tih dodatnih 30 minuta sna pri svakom buđenju, koje je u početku bilo na svaka dva sata, a sada na svaka četiri, znači veoma mnogo. Znam da je to privilegija i na tome smo neizmerno zahvalni, ali svakome ko to može da priušti preporučila bih dadilju, makar i na nedelju dana - rekla je.

Ćerka je stigla ranije nego što su očekivali

Medelejn Vajt i Endru Fedik rođenje prve ćerke objavili su 2. juna na Instagramu.

- Svet je odjednom postao mnogo lepše mesto. Dobro nam došla, Žilijet Džulaj Fedik. Mnogo te volimo i ponosni smo što smo tvoji roditelji - napisali su tada.

Istog dana Vajt je na TikToku otkrila da je njihova ćerka došla na svet ranije nego što su očekivali. Tokom trudnoće razvila je preeklampsiju, a lekari su sumnjali i na abrupciju posteljice.

- Zdravo, bebo. Dolaziš ranije. Možda je reč o abrupciji posteljice, možda o nečem drugom, ali čini se da ćeš stići za nekoliko dana. Jedva čekam da te upoznam - rekla je tada.

Njen suprug Endru dodao je da će njihova ćerka biti "srećna i zdrava" i najnoviji član njihove porodice.

Kurir.rs/ People, Instagram i TikTok Madeleine White