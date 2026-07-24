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Nekada perspektivna teniserka, a danas monahinja u manastiru "Blagoveštenje Rudničko" u podnožju Rudnika.

To je životna priča Ane, koja je u jednom periodu svog života bila profesionalni sportista u sportu u kome su se proslavili Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković...

Posvetila se veri

U epizodi serijala "Balkan Trip" Ana je svojevremeno pričala o tome. Ne o svojoj teniskoj karijeri, već o odluci da promeni život u potpunosti i da se posveti veri.

Zanimljivo je i da je u manastir "Blagoveštenje Rudničko" došla na motoru "Harli Dejvidsonu".

"Da, tačno je da sam došla belim 'Harlijem'. Prodali smo ga i kupili kvad, jer više priliči i više nam znači", rekla je Ana sa širokim osmehom na licu.

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Foto: YouTube/BalkanTrip TV

Jasno se vidi da uživa u svom novom životnom poglavlju.

"Čudni su putevi Gospodnji"

Tokom razgovora u emisiji Ana je pričala o odluci da ostavi reket i da dođe u manastir.

"Čudni su putevi Gospodnji. Ovde sam se zamonašila. Živela sam svuda, poslednjih pet godina u Beogradu pre dolaska ovde. Pre toga sam bila u Vankuveru, Čikagu, na Kipru."

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Spomenula je i da su ti gradovi bili na njenom teniskom putu.

"Jeste, bilo je vezano za tenis. Jeste, nikad čovek ne zna gde će život da vas odvede Slava Bogu", zaključila je monahinja Ana.

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Istetovirana Monahinja Izvor: Tiktok/emanuela.turbo93