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U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 29 do 33 stepena Celzijusa, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sve toplije od srede

- U utorak (28.07.) u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede (29.07.) sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38, lokalno i oko 40 stepeni - najavio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza

Foto: Shutterstock

- Očekivana biometeorološka situacija i dalјe ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenlјivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlјe. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Prognoza Nedeljka Todorovića za avgust

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će naredna dva dana biti za dva do tri stepena svežija, odnosno da će maksimalne dnevne temperature biti nešto niže.

- Minimalne bi ostale slične jučerašnjim vrednostima, a padavine bi bile u relativno maloj količini, i ne bi ih čak ni bilo u svim mestima. Nešto veća verovatnoća bila na jugozapadu i jugu, gde bi moglo da bude, pored obične kiše, i po neki pljusak sa grmljavinom, ali ponavljam, bez nekih većih količina - rekao je Todorović i dodao da se za danas i sutra prognoziraju maksimalne temperature od 29 do 32 stepena, dok se od srede očekuje novi porast temperature:

- Već od srede sledi ponovo porast temperature, iz dana u dan. Tako bi verovatno u četvrtak i petak, 30. i 31. jula, u nekim mestima maksimalna temperatura dostizala i 35 stepeni - kazao je Todorović.

Najavio je i da će od 1. avgusta maksimalna temperatura nastaviti da raste i da će to trajavi verovatno do kraja prve dekade meseca.

- Prvih sedam, a verovatno i 10 dana avgusta biće veoma topli sa pravom letnjom vrućinom i sa veoma visokim ili ekstremnim temperaturama. Taj period bi zapravo ličio na onih poslednjih pet dana juna, tako da bi maksimalne temperature bile od 35 do 40 stepeni - upozorava meteorolog.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Vladimir Sporčić

Ističe i da je nezahvalno govoriti kada tačno stiže naredno osveženje jer je to dug vremenski period, ali da se prvi pad temperature očekuje između 7. i 10. avgusta.

- Tada bi moglo da stigne jedno blago osveženje što bi oborilo one maksimalne temperature za dva do tri stepena. U svakom slučaju bar do 10. avgusta čeka nas prava letnja vrućina, a možda će u drugoj polovini meseca biti više pljuskova i grmljavine, ali to je nepouzdano pričati - kaže Todorović za "Euronews Srbija" i dodaje: