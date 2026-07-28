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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Ćirilovdan - praznik Svetih mučenika Kirika i Julite, sina i majke koji su stradali u velikim progonima hrišćana za vreme cara Dioklecijana.

Reč je o ranohrišćanskim mučenicima za čije poštovanje je vezan veliki broj narodnih običaja i verovanja.

Prema predanju, Sveta Julita je bila plemićkog roda, ali je rano ostala udovica, sama sa svojim novorođenim sinom Kirikom. Kako je i sama bila hrišćanka, i dete je odmah krstila i od malena ga učila veri.

Narodni običaji i verovanja

Slično, postoji priča da ovaj svetac ima vlast nad sunčevim zracima i leči. U nekim seoskim krajevima Srbije i danas postoji običaj sklanjanja strašila sa njiva, jer danas nisu potrebna. Veruje se da Sveti Ćiril štiti od ptica grabljivica.

Čitava sela i porodice danas u Srbiji slave Svetog Kirika i njegovu majku Julitu. Veruje se da Sveti Kirik/Ćiril štiti od kožnih bolesti, pa se ovog dana svi koji imaju zdravstvenih problema za kožom kupaju na izvorima i rekama.

Kako je ovo, pre svega praznik ljubavi majke i deteta, žene na današnji dan treba da izbegavaju da grde i viču na decu, jer će veruje se, u protivnom biti bolesna preko godine.

Ovog drevnog “pravila” pridržavaju se i ostali ukućani, pa je danas praznik kome se mališani naročito raduju, jer će im se ispunjavati svaka želja.

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