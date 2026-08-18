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Viralni snimak iz Hrvatske skrenuo je pažnju na opasnost koju mnogi potcenjuju. Kupanje tokom grmljavine može biti kobno, jer se električno pražnjenje nakon udara groma kroz vodu širi velikom brzinom, pa je izlazak iz mora čim se začuje grmljavina jedina bezbedna odluka.

Snimak munje koja udara u more postao je viralan, a snimila ga je jedna turistkinja u Hrvatskoj.

- Kada čujete grmljavinu čak i iz daljine važno je da odmah izađete iz mora. Munja može udariti kilometrima daleko od samog nevremena, a električno pražnjenje se u vodi širi naročito po površini - navodi se na Instagram stranici Nikana.gr. i dodaje:

- Videli smo juče da se ljudi kupaju u moru za vreme grmljavine pa čak i kiše. Iako može biti zabavno i zanimljivo iskustvo, to zaista nije bezbedno.

Letovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vreme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko telo u vodi postaje izuzetno ranjivo.

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Zato je važno znati kako da se zaštitite. Grčka info objavila je tekstu i preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primenljive u praksi.

Kako prepoznati dolazak oluje

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može sprečiti opasne situacije.

Obratite pažnju na sledeće znake:

• Pojava tamnih oblaka na horizontu

• Nagla promena smera i jačine vetra

• Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti

Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.

Odmah napustite vodu

Boravak u moru, bazenu, jezeru ili reci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.

Preporučuje se:

• Napustite vodu bez odlaganja

• Udaljite se najmanje 30 metara od obale

• Izbegavajte stajanje na mokrom pesku, stenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode

• Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde

Gde se skloniti tokom oluje

Najbezbednija skloništa tokom grmljavine su:

• Zatvorene zgrade sa uzemljenjem

• Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih delova iznutra), jer deluju kao Faradejev kavez

Mesta koja treba izbegavati:

• Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma

• Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma

• U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje

Ne vraćajte se u vodu prerano

Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.

Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od poslednjeg zvuka grmljavine pre nego što se vratite u vodu.

Preventivne mere

Prevencija je ključ bezbednosti. Pre nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sledeće:

• Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite

• Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi

• Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja

• Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to

Zvanična preporuka WHO

Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon poslednjeg zvuka grmljavine.

Ove smernice nisu samo savet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbednog odmora i potencijalne tragedije.

Ako planirate letovanje na moru, jezeru ili reci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.