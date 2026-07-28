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Na svečanosti održanoj u Palati Srbija ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je danas rešenja majkama koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

Ovom prilikom Žarić Kovačević je istakla da stambene subvencije nisu samo finansijska potpora, već ulaganje u razvoj ljudskoj kapitala u Srbiji.

Foto: Ilija Ilić

Država je za ovu namenu izdvojila 28 miliona evra

- Još 55 porodica dobilo je šansu da promeni svoj život na bolje i da u rubriku "mesto

prebivališta" upiše novu adresu stanovanja, ali ne onu podstanarsku, već ulicu i broj

sopstvenog doma - poručila je Žarić Kovačević.

Foto: Ilija Ilić

Podsetila je na to da je, od početka primene stambene politike u čijem fokusu su majke, više od 1.700 porodica u Srbiji koje su postale vlasnici nekretnina, dok je država za ovu namenu izdvojila oko 28 miliona evra.

Foto: Ilija Ilić

Veća sigurnost

- Iza svakog ovog broja stoji po jedna porodica koja je dobila veću sigurnost i priliku da mirnije planira svoju budućnost Najlepši deo posla u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju nije kada predstavljamo mere, već kada vidimo da one zaista donose konkretne rezultate i pozitivno utiču na nečiji život - istakla je ministarka Žarić Kovačević, dodajući da je ova mera dodatno unapređena i da se može kombinovati sa Programom povoljnih stambenih kredita za mlade, čime je put do prvog stana postao lakši većem broju mladih porodica.

1/8 Vidi galeriju Žarić Kovačević uručila novih 55 rešenja majkama za kupovinu prve nekretnine Foto: Ilija Ilić

Čestitajući majkama na dobijenim rešenjima, ministarka je poručila da svako rešeno stambeno pitanje predstavlja novi početak.

- Rođenje deteta menja sve. Od tog dana - sve što činite - činite za svoje dete, ali i vašu budućnost. Jedna od najvećih želja svakog roditelja jeste da detetu obezbedi dom i zato mi je drago da svakog meseca uručujemo rešenja koja, upravo, porodične snove pretvaraju u stvarnost - zaključila je Žarić Kovačević.