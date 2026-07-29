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Međutim, stručnjaci upozoravaju da celonoćni rad klime nije idealan ni za organizam ni za račun za struju. Letnje vrućine često nas dovedu u stanje kada je gotovo nemoguće zaspati.

Iako se uključivanje klima-uređaja na najnižu temperaturu čini kao jedini izlaz, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje.

Umesto da se probudite sa ukočenim vratom ili isušenim sinusima, postoje jednostavni, ali veoma efikasni načini da spavaću sobu pretvorite u prijatno mesto za odmor bez veštačkog hlađenja.

Zamrzivač nije samo za led i sladoled

Jedan od najstarijih, ali i najefikasnijih trikova jeste takozvana "hladna posteljina". Čaršav ili laganu letnju pidžamu stavite u čistu plastičnu kesu i ostavite u zamrzivaču petnaestak minuta pre odlaska na spavanje.

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Iako osećaj hlađenja neće trajati cele noći, početna svežina pomoći će da se snizi telesna temperatura i lakše zaspi. Na isti način možete iskoristiti i termofor. Umesto tople vode, napunite ga hladnom vodom, ostavite u zamrzivaču, a zatim ga ponesite u krevet.

"Uradi sam" klima uređaj

Ventilator sam po sebi samo meša topao vazduh, ali uz mali trik može postati moćan saveznik. U plitku posudu stavite kockice leda i postavite je ispred uključenog ventilatora. Dok se led bude topio, ventilator će po prostoriji raspršivati prijatno rashlađen vazduh, stvarajući efekat sličan klima-uređaju, ali na prirodniji način.

Ako imate plafonski ventilator, proverite da li se lopatice okreću suprotno od smera kazaljke na satu. Tako će topao vazduh biti potiskivan naviše, a prostorija će biti prijatnija za boravak.

Strateško provetravanje

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Iako mnogi misle da je najbolje držati prozore otvorene tokom celog dana, to je zapravo jedna od najvećih grešaka. Čim jutarnje sunce počne da zagreva prostoriju, spustite roletne, navucite tamne zavese i zatvorite prozore kako biste sprečili ulazak toplote.

Tek kada temperatura napolju uveče opadne, otvorite sve prozore i napravite promaju. Dodatni trik je da preko otvorenog prozora prebacite vlažan čaršav, koji će doprineti prijatnijem vazduhu u prostoriji.

Niže je hladnije

Topao vazduh se podiže, dok hladniji ostaje pri podu. Ako nikako ne možete da zaspite zbog vrućine, razmislite o tome da privremeno spustite dušek na pod. Nekoliko desetina centimetara niža pozicija često može da napravi veliku razliku i omogući mirniji san.