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Boravak na jednoj budvanskoj plaži za jednu turistkinju pretvorio se u neprijatno iskustvo nakon što je zbog cigarete ušla u verbalni sukob sa drugom posetiteljkom.

Kako je navela, sedela je na svom peškiru ispod suncobrana i pušila, kada joj je žena koja je bila iza nje zamerila dim i uputila nekoliko uvredljivih komentara.

Turistkinja tvrdi da je pokušala da ostane pribrana i da nije želela da ulazi u dalju raspravu, ističući da pušenje na tom delu plaže nije zabranjeno.

"Mogu ići u Grčku i Albaniju ako im dim smeta"

U objavi je detaljno opisala kako je tekao njihov razgovor:

"U Budvi sam evo peti dan. Pušač sam. Sedim na plaži, ne na ležaljkama jer ih ne volim, već na svom peškiru ispod svog suncobrana.Pušenje nije zabranjeno. Jedna baba iza mene poče: "A, ženo, udavi me dimom, ajde de zapali još jedan...“ Rekoh: "Gospođo, evo plaže, da je Bog dosta, pa vi ako vam smeta imate gde." "Pih", kaže: "Crkla da Bog da." Umeh da joj odgovorim, nisam mutava, ali sam vaspitana da se ne spuštam na nivo pojedinih gostujućih turista. Mogu ići u Grčku i Albaniju ako im dim smeta. Da ne pišem sad svašta... dosta je i ovo.", napisala je ona.

Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Podgorički vremeplov".

Ova situacija ponovo je pokrenula pitanje međusobne tolerancije na javnim plažama, kao i toga koliko su međusobno uvažavanje i kultura ponašanja važni tokom letnje sezone.

- Dođeš na more da bi udisao morski vazduh, a onda ti neko zapurnja sa svojom krdžom, kao da si u pušnici - navodi se u jednom od komentara.

"Dođu na letovanje pa dovuku gepek hrane"

Ispod objave nizali su se komentari, a mišljenja su bila podeljena. Jedna korisnica navela je da je pušenje na toj plaži dozvoljeno i da oni kojima dim smeta mogu da se pomere nekoliko metara, umesto da ulaze u raspravu, ocenivši da za svađu nije bilo potrebe.

- Nije realno zapaliti cigaretu, ali je realno zapaliti roštilj. Dođu na letovanje pa dovuku gepek hrane. Ostave deponiju smeća po plaži i to je ok? Ne podržavam bacanje bilo kakvog otpada na otvorenim površinama, pa ni pikavce, ali komentarisati da ti smeta dim na otvorenom je presmešno, pogotovo kad imaš mogućnost da se pomeriš na drugo mesto - napisala je jedna korisnica u komentarima.