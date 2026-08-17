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Novopazarka Alma ispričala je da ju je suprug pre deset godina odveo u Siriju, tvrdeći da tada nije znala ništa o ISIS-u. Danas iz kampa Al Roj moli da se s decom vrati u Srbiju.

Novopazarka Alma, koja se već godinama nalazi u kampu Al Roj na severoistoku Sirije, govorila je za nemački javni servis Dojče vele o odlasku iz Srbije, životu na području koje je svojevremeno kontrolirao ISIS i želji da se zajedno sa decom vrati kući.

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Foto: Izzeddin Kasim / AFP / Profimedia

"Ljudi mogu da se promene"

Prema njenoj verziji događaja, suprug ju je pre desetak godina odveo u Siriju, predstavljajući joj odlazak kao početak novog života. Alma tvrdi da tada nije znala dovoljno o terorističkoj organizaciji ISIS niti o stvarnim prilikama u zemlji zahvaćenoj ratom.

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Foto: Profimedia

- Ja sam to učinila, ali ljudi mogu da se promene. Promenila sam se. Moja deca nisu opasna - poručila je Alma u prilogu Dojče velea.

Želi da se vrati u Srbiju

Alma kaže da želi nastaviti praktikovati islam, ali naglašava da je napustila islamističku ideologiju. Njena najveća želja, kako navodi, jeste da decu izvede iz Sirije i vrati se u Srbiju.

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- Želim da uzmem svoju decu, vratim se u svoju zemlju i izađem iz Sirije - kazala je Alma.

Kamp Al Roj godinama je mesto u kojem borave žene i deca osumnjičenih ili poginulih pripadnika ISIS-a, kao i osobe za koje se sumnja da su na različite načine bile povezane sa ovom organizacijom. Mnogi stanovnici kampa nisu formalno optuženi niti im je izrečena sudska presuda.

Novopazarka Alma Sirija
Foto: Facebook/Sandžak PRESS

Posebno je težak položaj dece, od kojih su mnoga rođena u Siriji ili su u kamp stigla kao veoma mala. Za njih su ograda, šatori, stražari i ograničeno kretanje gotovo jedina stvarnost koju poznaju. UNICEF je ranije naveo da deca čine više od polovine stanovnika Al Roja, upozoravajući na nedostatak osnovnih uslova, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

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Foto: Profimedia / Delil SOULEIMAN / AFP

Pojedini žele da ostanu u Siriji

Rašid Omar, jedan od administratora kampa Al Roj, tvrdi da deo stranih državljana želi povratak u zemlje porekla, dok među pritvorenicima ima i onih koji bi želeli ostati u Siriji i ponovo se pridružiti ekstremističkim grupama. Stručnjaci istovremeno upozoravaju da bi rašireno siromaštvo, nezaposlenost, nestašice električne energije i politička neizvesnost mogli stvoriti prostor za ponovno organizovanje ISIS-a.

Almin slučaj ponovo otvara pitanje šta će se dogoditi sa državljanima Srbije koji se nalaze u kampovima na severoistoku Sirije, posebno sa decom koja nisu mogla uticati na odluke svojih roditelja. Njena tvrdnja da nije znala gde je suprug vodi predstavlja njenu ličnu verziju događaja, dok bi eventualnu odgovornost i okolnosti odlaska morali utvrditi nadležni organi. Dok se u Siriji menjaju političke i bezbednosne okolnosti, Alma i njena deca nastavljaju čekati odluku koja bi mogla odrediti njihovu budućnost.

Kurir/ Sandžak press/ Sandžak danas

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