STOTINU DECE SA MAJKAMA IZ SRBIJE ZATOČENI U SIRIJI! Mitić: Većini je obećan lep život u Istanbulu, pa silom prebačeni u Siriju!

Oko stotinu dece srpskih državljana zatočeno je poslednjih meseci u Siriji, gde žive u krajnje nehumanim uslovima jer na tamošnjim prostorima još uvek vlada građanski rat militantnih grupa.

Tragom ove informacije, dve nevladine organizacije - ASTRA - Antitrafiking ekšen i Impuls Tutin, realizovale su dokumentarni film "Nikom ona nije potrebna". Premijera filma bila je u decembru 2021, ali rediteljka i scenaristkinja filma glumica Maja Mitić za Kurir i sada svedoči o užasnim saznanjima o maloletnim državljanima Srbije i njihovim majkama koji su i dalje u izbegličkim kapovima u Siriji.

Maja Mitić na snimanju foto: Privatna Arhiva

- Cela ta grupa žena i dece trenutno živi takoreći bez vode, dovoljno hrane, u užasnim higijenskim uslovima. Oni su u većini slučajeva prevareni tako što im je obećavan lep život, mahom u Istanbulu, a onda su nekim kanalima prebačeni u Siriju - počinje priču Maja Mitić.

Svedočenja porodice

Ona kaže da su, prema poslednjim informacijama, zabeležena 134 ovakva slučaja iz Srbije.

- Ta deca, zaista, ništa nisu kriva. Većina tih žena i dece je obmanuta. Razgovarano je s nekim majkama i rođacima na koji način su oni dospeli u Siriju i vidi se da je njima situacija potpuno drugačije predstavljena. Mi smo se rukovodili prema onome što su majke i rođaci napisali u svojim iskazima, a što i danas postoji u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. O tome danas, u vrtlogu svih ratova na planeti, niko ne brine, a kako je njima u ovom trenutku dok pričamo, to samo oni znaju - govori Mitićeva.

Kamp u Siriji foto: Profimedia

Ona kaže da su za film odabrane tri priče o trafikingu kao reprezent užasnih nedaća državljana Srbije u Siriji. Mitićeva prepričava svedočenja porodica iz zapadne Srbije čijih je ćerki, sestara i maloletnih potomaka sudbina danas neizvesna.

- Opšti rat 2011. godine u Siriji počinje na krilima Arapskog proleća i u Siriju nije mogao da uđe muškarac bez žene. Imamo jednu devojku od 18 godina koja je preko interneta upoznala momka i obećan joj je život "s kulama i gradovima", ali u Istanbulu. Sirija se uopšte nije pominjala u tim dogovorima. Ona stiže u Istanbul i protiv svoje volje, po svedočenju majke, prebacuje se u Siriju, gde rađa prvo dete tog borca ISIS. Njena dalja sudbina je katastrofalna jer on gine i ona ostaje sama - objašnjava Mitićeva.

Maja Mitić u filmu foto: Privatna Arhiva

Tri puta "Uzimam te", i udata si!

- Kad suprug pogine, žena ima pravo da bude sama tri meseca. Za to vreme je u nekoj vrsti logora. Ona nema gde da pobegne s decom jer je rat svuda. Nakon tri meseca, svaki borac može da dođe pred nju i izusti tri puta: "Uzimam te, uzimam te, uzimam te", i ona mora da prihvati da postaje supruga drugog čoveka. Imamo slučaj, na primer, gde je borac odveo ženu iz Srbije s decom u Siriju. Borio se neko vreme, a onda je prebegao sam u Tursku. Deportovan je u Srbiju, gde mu se sada sudi, ali majku svoje dece i decu je ostavio na cedilu u Siriji. Strašne su to stvari. Neke od tih žena i dođu nekako do nekog telefona, jave se porodici u Srbiji, ali tu su svi nemoćni kako da se transportuju do Srbije - priča Mitićeva.

Maja Mitić foto: Kurir Televizija

Ona kaže da je jedino rešenje da se uz pomoć većih sila koje pomažu tamošnjim frakcijama zatraži da ih puste na slobodu.

- U tim logorima, a pre svega u tom koji nazivaju "Roj", smešteno je na hiljade žene i dece iz celog sveta. Tamo ima i naših iz Srbije, ali ne znam koliko. Oni žive trenutno u katastrofalnim uslovima. Nekad se dogode i požari u tim logorima pa ima žrtava. Nemaju vode i hrane. Organizacija Crveni krst ih je obišla nekoliko puta. Neke zemlje, kao na primer Severna Makedonija, uz pomoć Nemaca izvukle su svoje žene i decu. Nemci su sleteli negde u Siriji i poimence su ulazili u avion. Tako su izvučeni odatle, dakle neophodno je da se to učini uz pomoć neke snažnije administracije - objašnjava navode s kojima se upoznala iz spisa nesrećnih porodica, a na osnovu kojih je nastao film "Nikom ona nije potrebna".

Ona kaže da je najvažnije da se ta deca i majke izvuku iz Sirije, a svakako da bi ženama trebalo suditi po srpskim zakonima, ako za tim ima potrebe i ako se proceni da su svojevoljno otišle u sirijski ratni vihor.

Kurir.rs/ M.S.