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Građanima Srbije stižu hitna SMS upozorenja zbog ekstremnih vrućina koje se očekuju narednih dana, a nadležni apeluju na oprez zbog rizika po zdravlje i mogućnosti izbijanja požara.

Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Republike Srbije, RHMZ je 29. jula. u 11.20 h inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Građanima već stižu SMS upozorenja MUP-a.

- Jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu počev od 30. jula - glasi upozorenje MUP.

Uputstva za građane

- Opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom. Opasnost po zdravlje. Rizik od toplotnog udara i dehidracije. Smanjite boravak na otvorenom - navodi MUP.

Foto: DAVID ARJONA/EFE

Podsetimo, RHMZ izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas.

- Početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature danas (29.07.) od 31 do 35 stepeni, sutra (30.07.) od 33 do 37 stepeni, a od petka (31.07.) od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni - saopštio je RHMZ.

Temperature i do 40 stepeni

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

Upozorenje MUP Foto: Screenshot

- U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni - navodi RHMZ.