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U Srbiji počinje dugotrajan i intenzivan toplotni talas, koji će zahvatiti celu zemlju i trajati tokom cele prve dekade avgusta, sa zvaničnim temperaturama od 40 stepeni.

Od 10. avgusta, veoma visoke temperature se nastavljaju, ali ćemo još jednu otežavajuću okolnost - pljuskove, što znači da će tada biti još i ekstremno sprano. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je seriju upozorenja, pale se najviši nivoi alarma za ekstremne vrućine, postoji velika opasnost od izbijanja požara na otvorenom i rastu rizici po zdravlje svih nas.

Kako upozorava RHMZ, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature:

Sreda (29.07.): od 31 do 35 °C

Četvrtak (30.07.): od 33 do 37 °C

Od petka (31.07.): od 35 do 38 °C, lokalno i do 40 °C

Minimalna temperatura u Beogradu tokom noći od 22 do 26?!

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, dakle prvih 10 dana, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa, upozorava RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepeni, a u Beogradu od 22 do čak 26.

Dodatna otežavajuća okolnost: Posle paklenog niza stižu pljuskovi, ali temperature ostaju visoke! Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne plјuskove i grmlјavinu, ali bez značajnijeg osveženja.

Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalјe u većini mesta kretati od 30 do 35 stepena, što će dodatno teško da nam padne, jer ća sparina biti ogromna.

Upozorenje 1: Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlјe stanovništva, upozorava RHMZ.

Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetlјivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetlјivih kategorija stanovništva.

Upozorenje 2: Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom

Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemlјišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Foto: Printscreen RHMZ

Posebno su ugroženi šumski kompleksi, polјoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemlјište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.

Upozorenje 3: Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova

Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.

Foto: Printscreen RHMZ

Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.

U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika.

Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u polјoprivredi i stočarstvu, sa nepovolјnim uticajem na bilјnu proizvodnju, zdravlјe životinja i produktivnost.

Upaljeni meteo alarmi, u petak najviši stepen upozorenja

RHMZ najavljuje paklene vrućine u prvoj dekadi avgusta, ali je i završnica jula obeležena ekstremnim temperaturama, zbog čega su i za danas i naredna dva dana, dakle do 31. jula, upaljeni meteoalarmi.

Danas je pola Srbije u žutom, a pola u narandžastom, sutra je cela zemlja u narandžastom, u petak takođe, s tim što je crveni, najviši stepen upozorenja na snazi u Banatu i Bačkoj.

Šta znači žuti alarm za visoke temperature

Maksimalna temperatura veća od 32 stepena Celzijusa

UTICAJ: Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Šta znači narandžasti alarm za visoke temperature

Maksimalna temperatura veća od 35 stepena Celzijusa

UTICAJ: Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju.

Šta znači crveni alarm za visoke temperature

Maksimalna temperatura veća od 38 stepena Celzijusa

UTICAJ: Ekstremno opasni vremenski uslovi, naročito ako traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su životi životinja i ljudi (posebno hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate). Ozbiljni problemi u snabdevanju električnom energijom, problemi u saobraćaju. Ekstremno povoljni vremenski uslovi za šumske i druge požare.

Kurir/ Blic