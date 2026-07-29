Počinje najjači toplotni talas, sledi 15 dana pakla: RHMZ upalio crveni alarm, pred nama i tropske noći, a ovaj dan će biti najgori - Sve će goreti
U Srbiji počinje dugotrajan i intenzivan toplotni talas, koji će zahvatiti celu zemlju i trajati tokom cele prve dekade avgusta, sa zvaničnim temperaturama od 40 stepeni.
Od 10. avgusta, veoma visoke temperature se nastavljaju, ali ćemo još jednu otežavajuću okolnost - pljuskove, što znači da će tada biti još i ekstremno sprano. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je seriju upozorenja, pale se najviši nivoi alarma za ekstremne vrućine, postoji velika opasnost od izbijanja požara na otvorenom i rastu rizici po zdravlje svih nas.
Kako upozorava RHMZ, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature:
Sreda (29.07.): od 31 do 35 °C
Četvrtak (30.07.): od 33 do 37 °C
Od petka (31.07.): od 35 do 38 °C, lokalno i do 40 °C
Minimalna temperatura u Beogradu tokom noći od 22 do 26?!
Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, dakle prvih 10 dana, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa, upozorava RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.
U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepeni, a u Beogradu od 22 do čak 26.
Dodatna otežavajuća okolnost: Posle paklenog niza stižu pljuskovi, ali temperature ostaju visoke! Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne plјuskove i grmlјavinu, ali bez značajnijeg osveženja.
Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalјe u većini mesta kretati od 30 do 35 stepena, što će dodatno teško da nam padne, jer ća sparina biti ogromna.
Upozorenje 1: Nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva
Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlјe stanovništva, upozorava RHMZ.
Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetlјivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.
Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.
U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetlјivih kategorija stanovništva.
Upozorenje 2: Ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom
Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemlјišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.
Posebno su ugroženi šumski kompleksi, polјoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemlјište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje.
Upozorenje 3: Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova
Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.
Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju.
U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika.
Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u polјoprivredi i stočarstvu, sa nepovolјnim uticajem na bilјnu proizvodnju, zdravlјe životinja i produktivnost.
Upaljeni meteo alarmi, u petak najviši stepen upozorenja
RHMZ najavljuje paklene vrućine u prvoj dekadi avgusta, ali je i završnica jula obeležena ekstremnim temperaturama, zbog čega su i za danas i naredna dva dana, dakle do 31. jula, upaljeni meteoalarmi.
Danas je pola Srbije u žutom, a pola u narandžastom, sutra je cela zemlja u narandžastom, u petak takođe, s tim što je crveni, najviši stepen upozorenja na snazi u Banatu i Bačkoj.
Šta znači žuti alarm za visoke temperature
Maksimalna temperatura veća od 32 stepena Celzijusa
UTICAJ: Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.
Šta znači narandžasti alarm za visoke temperature
Maksimalna temperatura veća od 35 stepena Celzijusa
UTICAJ: Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju.
Šta znači crveni alarm za visoke temperature
Maksimalna temperatura veća od 38 stepena Celzijusa
UTICAJ: Ekstremno opasni vremenski uslovi, naročito ako traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su životi životinja i ljudi (posebno hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate). Ozbiljni problemi u snabdevanju električnom energijom, problemi u saobraćaju. Ekstremno povoljni vremenski uslovi za šumske i druge požare.
Kurir/ Blic