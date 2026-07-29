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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, na promociji 49 polaznika 20. klase Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i bolje uslove rada pripadnika Sektora za vanredne situacije, saopštio je MUP.

Dačić je čestitao polaznicima na uspešno završenoj obuci i poručio da postaju deo jedne od najčasnijih službi u Srbiji.

On je istakao da 49 pripadnika 20. klase stupa u stroj Sektora za vanredne situacije i preuzima odgovornost koja se ne meri samo profesijom, već poverenjem koje im građani ukazuju u najtežim trenucima. Ministar je naveo da biti vatrogasac-spasilac znači izabrati put hrabrosti, požrtvovanosti, stručnosti i solidarnosti.

Foto: MUP Srbija

Prema njegovim rečima, vatrogasci-spasioci su ove godine imali više od 20.000 intervencija, spasili skoro 700 ljudskih života i zaštitili stotine domova, imanja i useva.

Dačić je rekao da se prijemom 20. klase u radni odnos u potpunosti završava realizacija konkursa raspisanog krajem 2024. godine, u okviru kojeg je u sistem bezbednosti primljeno ukupno 310 mladih ljudi.

On je dodao da je u toku realizacija konkursa za prijem još 400 novih polaznika.

1/14 Vidi galeriju Promocija nove klase vatrogasaca-spasilaca Foto: MUP Srbija

Ministar je poručio da će država nastaviti da ulaže u modernu opremu, nova vozila, infrastrukturu i obuku, kako bi svaki pripadnik Sektora imao najbolje uslove za rad i bio spreman da odgovori na požare, poplave, zemljotrese i druge vanredne situacije.

Dačić je podsetio da su 40 vatrogasaca-spasilaca, 16 vozila i jedan helikopter sa pet pripadnika Helikopterske jedinice na putu ka Španiji, gde su upućeni radi pomoći u gašenju požara.

Mladim vatrogascima poručio je da u svakoj intervenciji predstavljaju državu, da budu hrabri, odgovorni i dostojni uniforme koju nose.

Ministar je na svečanosti uručio nagrade najuspešnijim polaznicima.