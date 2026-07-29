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Dečak (12) iz Srbije izvučen je iz mora bez svesti u Haniotiju, na Halkidikiju. Zahvaljujući timskom radu spasilaca, volontera i ekipa Hitne pomoći (EKAB), dete je uspelo da izbegne najgori ishod, piše grčki portal Voria.gr.

Incident se dogodio na plaži u Haniotiju, a odmah su reagovali Sofija i Antonis, spasioci kompanije Bay Line, brzo su izvukli 12-godišnjaka iz vode i odmah mu pružili prvu pomoć i kiseonik, čime su stabilizovali njegovo stanje.

Prva pomoć

Na lice mesta odmah je stigao volonter spasilac Janis Kolokitas, koji je dobrovoljno i aktivno pomogao u pružanju podrške detetu.

Dečaku je pružena prva pomoć Foto: Facebook/Ιωάννης Θ. Κολοκυθάς

Za samo nekoliko minuta na mesto događaja stigli su tim za hitne intervencije na motoru, kao i vozilo Hitne pomoći. Dečak je preuzet, njegovo stanje je potpuno stabilizovano, a zatim je prevezen najpre u Zdravstveni centar Kasandrija, a potom u bolnicu u Solunu radi daljeg medicinskog zbrinjavanja.

Treće dete koje je spaseno na području Kasandre

Povodom ovog događaja, nadležni organi i organizacija "Kids Save Lives - Deca spasavaju živote" istakli su da je ovo treće dete koje je spaseno na području Kasandre u periodu od samo jedne nedelje.

Tim povodom upućen je dramatičan apel i stroga preporuka roditeljima da svoju decu ne ostavljaju ni na trenutak bez nadzora, kako bi se sprečili slični tragični slučajevi davljenja na plažama.

Dečaku je pružena prva pomoć Foto: Facebook/Ιωάννης Θ. Κολοκυθάς

Volonter spasilac Janis Kolokitas oglasio se na Fejsbuku u vezi sa ovim događajem:

"Čudo na plaži u Haniotiju danas u 11.00 časova! Ovog puta je preslatki dvanaestogodišnji dečak doslovno izvukao živu glavu, zahvaljujući besprekornoj timskoj saradnji koja je imala najbolji mogući ishod i donela veliku radost svima", napisao je Janis, pa dodao:

Brza reakcija

"Zahvaljujući izuzetno brzoj reakciji prilikom izvlačenja deteta iz mora, dvojica sjajnih spasilaca kompanije Bay Line uspela su da reanimiraju i stabilizuju dvanaestogodišnjaka. Pre toga je upućen poziv hitnoj pomoći (EKAB), koja je brzo reagovala, poslavši i motocikl za hitne intervencije i vozilo Hitne pomoći radi njegovog transporta."

Potom je izrazio sreću što je sve ispalo kako treba.

"I ja sam od samog početka bio uključen u ovu intervenciju. Sve je proteklo u odličnoj atmosferi i uz izvanrednu timsku saradnju, a moja radost zbog uspešnog ishoda ne može se opisati. Prijatelji, ovo je ono što volim, ovo je ono čemu sam posvećen i to je ono što ću nastaviti da radim sve dok budem mogao i imao snage", napisao je on.

Kurir/ Alo